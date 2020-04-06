Corona virüs tedbirleri kapsamında düşük ve dar gelirli aileler, emekliler ve asgari ücretle çalışanlar için 6 ay ertelemeli temel ihtiyaç kredisi paketi açıklandı. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından açıklanan ihtiyaç kredisi paketinde vatandaşlar 5 bin TL 7 bin 500 TL ve maksimum 10 bin TL olmak üzere düşük faizli kredi kullanabilecek. Temel İhtiyaç Desteği kredisine başvurularını yapan vatandaşlar şimdi ise sonuçların açıklanacağı tarihi bekliyor. Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank vatandaşlara 6 ay ödemesiz kredi imkanı sunuyor. 10 bin TL'ye kadar kredi imkanında 36 ay ise vade süresi bulunuyor. Peki Temel İhtiyaç Desteği ne zaman sonuçlanır? İşte 6 ay ödemesiz kredi başvuru ekranı...

6 ay ertelemeli temel ihtiyaç kredisi şartları neler?

Ziraat Bankası, Halkbank ve VakıfBank'tan yeni bir paket desteği geldi. Hane halkı geliri aylık 5 bin lira ve altında olan bireysel segmentte yer alan müşterilerini finansal açıdan desteklemek adına 6 ay geri ödemesiz kredi desteğini başlatıldı.

Temel İhtiyaç Kredisi ne demek?

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Temel İhtiyaç Kredisi Destek paketini açıkladı. Corona virüs kapsamında alınan tedbirlerden ötürü yaşanan mağduriyeti gidermek için sunulan ihtiyaç kredisi düşük ve orta gelirli grupta yer kesimlerin gıda harcamaları, kira, elektrik, su, doğalgaz faturaları gibi temek ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik sunulacak.

6 ay ertelemeli temel ihtiyaç kredisi başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

Bankalarca başvuru kanallarının açılması ve taleplerin toplanması sonrasında, temel ihtiyaç kredi başvuru sonuçları neticelendirilecek. Kredi kullandırılması uygun olarak değerlendirilen müşterilerin hesaplarına kredi tutarları aktarılacak olup, müşteriler kredi tutarını ATM’lerden çekebileceklerdir

Kredi başvuru sonuçları ile ilgili net tarih bilgisi yok. Her banka kendi değerlendirmesini yaptıktan sonra başvuru sonuçlarını açıklayacaktır. Konuya dair ayrıntılar belli oldukça haberimizde yer vereceğiz.





Vakıfbank temel ihtiyaç kredisine nasıl başvuru yapılır, şartları neler?

Temel İhtiyaç Destek Kredisi kampanyasın VakıfBank internet bankacılığı ve SMS ile başvuruda bulunabilirsiniz. SMS ile Aralarında birer boşluk bırakarak DESTEK TCKN ve HANEGELİRI yazıp 5724’e sms gönderebilirsiniz.

Örnek SMS;

Kredi Başvurunuz değerlendirmeye alınacak olup başvurunuzun olumlu bulunması durumunda tarafınıza bilgilendirme yapılacaktır. Bilgilendirmenin ardından şubeye gitmeden, VakıfBank Mobil, İnternet Bankacılığı ve Çağrı Merkezi kanallarından kredinizi kullanarak anında hesabınıza aktarabilirsiniz.

Başvurunuzun olumsuz bulunması durumunda ayrıca bilgilendirme yapılacaktır.

Hane halkı geliri (aynı evde yaşayan eş ve çocuk) 5.000 TL ve altında olan bireysel müşteriler kampanyadan yararlanabilecektir.

Eşlerden yalnızca biri krediden faydalanabilecektir.

Kredinin ödemesine 6 ay sonra başlanabilir, kredi kullanım esnasında tarafınıza bu seçenek sunulur.

Kredi talebinizin değerlendirilmesi için KGF (Kredi Garanti Fonu) ile kişisel verileriniz paylaşılacaktır.

6 Ay Ödemesiz Örnek Bireysel Temel İhtiyaç Destek Kredisi

10.000 TL Kredi kullananlar 0,49 faiz oranları ile 30 ay boyunca 376 TL taksit ödeyecek.

7.500 TL Kredi kullananlar 0,49 faiz oranları ile 30 ay boyunca 282 TL taksit ödeyecek.

5.000 TL Kredi kullananlar 0,49 faiz oranları ile 30 ay boyunca 188 TL taksit ödeyecek.

Halkbank temel ihtiyaç kredisine nasıl başvuru yapılır, şartları neler?

Temel İhtiyaç Destek Kredisi kampanyasına başvuruyu Halkbank İnternet Şubemize giriş yaparak ya da web sayfası üzerinden başvuruda bulunabilirsiniz.

6 Ay Ödemesiz Örnek Bireysel Temel İhtiyaç Destek Kredisi

10.000 TL Kredi kullananlar 0,49 faiz oranları ile 30 ay boyunca 376 TL taksit ödeyecek.

7.500 TL Kredi kullananlar 0,49 faiz oranları ile 30 ay boyunca 282 TL taksit ödeyecek.

5.000 TL Kredi kullananlar 0,49 faiz oranları ile 30 ay boyunca 188 TL taksit ödeyecek.

6 ay ödemesiz Temel İhtiyaç Desteği başvurusu Halkbank internet şubesi ve web sayfasından yapılmaktadır.

Ziraat Bankası temel ihtiyaç kredisine nasıl başvuru yapılır, şartları neler?

Temel İhtiyaç Destek Kredisi kampanyasına Ziraat bankası resmi internet sitesi üzerinden formu doldurarak yapabilirsiniz.

6 Ay Ödemesiz Örnek Bireysel Temel İhtiyaç Destek Kredisi

10.000 TL Kredi kullananlar 0,49 faiz oranları ile 30 ay boyunca 376 TL taksit ödeyecek.

7.500 TL Kredi kullananlar 0,49 faiz oranları ile 30 ay boyunca 282 TL taksit ödeyecek.

5.000 TL Kredi kullananlar 0,49 faiz oranları ile 30 ay boyunca 188 TL taksit ödeyecek.