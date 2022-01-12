Axa Sigorta Kupa Voley çeyrek final mücadelesinde Galatasaray HDI Sigorta ile karşılaşan VakıfBank, Sarı Kırmızılı ekibe set vermedi. VakıfBank Spor Sarayı’ndaki mücadelenin çekişmeli geçen ilk setinde kazanan 25-22’lik skorla VakıfBank oldu. İkinci sette daha rahat bir oyun ortaya koyan sarı-siyahlılar 25-13’lük set skoru ile durumu 2-0’a getirdi. Üçüncü seti ise 25-20 hanesine yazdıran VakıfBank karşılaşmayı 3-0 kazandı.

VakıfBank’ta Isabelle Haak 23 sayıyla karşılaşmanın en skorer ismi olurken; Gabi, Zehra Güneş ve Michelle Bartsch-Hackley 8’er sayı kaydetti. Kübra Akman ve Buket Gülübay ise karşılaşmayı 4’er sayı ile tamamladı.

VakıfBank, Axa Sigorta Kupa Voley yarı finalinde Türk Hava Yolları – Kuzeyboru eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Son Dünya Şampiyonu, Misli.com Sultanlar Ligi’nde ise sıradaki maçında 17 Ocak Pazartesi, 19.00’da Eczacıbaşı Dynavit’i ağırlayacak.

SALON: VakıfBank Spor Sarayı

HAKEMLER: Erdal Akıncı, Mehmet Topal

VAKIFBANK: Buket Gülübay 4, Kübra Akman 4, Gabi 8, Isabelle Haak 23, Michelle Bartsch-Hackley 8, Zehra Güneş 8

GALATASARAY HDI SİGORTA: Anthi Vasilantonaki 8, İlkin Aydın 8, Sasa Planinsec 7, Sude Hacımustafaoğlu 1, Zeynep Sude Demirel 4, Alexia Ioana Carutasu 14, Gamze Kılıç 2

SETLER: 25-22, 25-13, 25-20

SET SÜRELERİ: 75 dakika (28’, 22’, 25’)