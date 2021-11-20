VakıfBank - Galatasaray HDI Sigorta maç sonucu: 3-0

Son Misli.com Sultanlar Ligi ve Axa Sigorta Kupa Volley şampiyonu VakıfBank, bu sezonki on birinci maçında Galatasaray HDI Sigorta’yı 3-0 yenerek dokuzuncu galibiyetini aldı.

VakıfBank Spor Sarayı’ndaki mücadelenin ilk setini 25-16 ile kazanan VakıfBank ikinci sette de hız kesmedi ve 25-19’luk set skoru ile 2-0 öne geçti. Son seti de 25-11 hanesine yazdıran sarı-siyahlılar karşılaşmadan 3-0 galip ayrıldı.

VakıfBank’ta Michelle Bartsch-Hackley 19 sayıyla karşılaşmanın en skoreri olurken; Isabella Haak 16, Gabi 12 sayı kaydetti.

VakıfBank, sıradaki maçında 24 Kasım Çarşamba, 19.00’da CEV Şampiyonlar Ligi’nde Vero Volley Monza’yı ağırlayacak. Sarı-siyahlılar, Misli.com Sultanlar Ligi’nde ise 27 Kasım Cumartesi, 14.00’te PTT’ye konuk olacak.

VAKIFBANK – GALATASARAY HDI SİGORTA: 3-0

SALON: VakıfBank Spor Sarayı

HAKEMLER: İlhami Şenyurt, Metin Korkut

VAKIFBANK: Cansu Özbay 4, Kübra Çalışkan 4, Melis Gürkaynak 5, Gabi 12, Isabelle Haak 16, Michelle Bartsch-Hackley 19

GALATASARAY: Anthi Vasilantonaki 12, İlkin Aydın 4, Fatma Beyaz 3, Sasa Planinsec 4, Alexia Ioana Carutasu 14, Gamze Kılıç 1

SETLER: 25-16, 25-19, 25-12

SÜRE: 69 dakika (23’, 24’, 22’)