VakıfBank - Galatasaray HDI Sigorta maç sonucu: 3-0

Son Misli.com Sultanlar Ligi ve Axa Sigorta Kupa Volley şampiyonu VakıfBank, bu sezonki on birinci maçında Galatasaray HDI Sigorta’yı 3-0 yenerek dokuzuncu galibiyetini aldı.
VakıfBank Spor Sarayı’ndaki mücadelenin ilk setini 25-16 ile kazanan VakıfBank ikinci sette de hız kesmedi ve 25-19’luk set skoru ile 2-0 öne geçti. Son seti de 25-11 hanesine yazdıran sarı-siyahlılar karşılaşmadan 3-0 galip ayrıldı.
VakıfBank’ta Michelle Bartsch-Hackley 19 sayıyla karşılaşmanın en skoreri olurken; Isabella Haak 16, Gabi 12 sayı kaydetti.
VakıfBank, sıradaki maçında 24 Kasım Çarşamba, 19.00’da CEV Şampiyonlar Ligi’nde Vero Volley Monza’yı ağırlayacak. Sarı-siyahlılar, Misli.com Sultanlar Ligi’nde ise 27 Kasım Cumartesi, 14.00’te PTT’ye konuk olacak.
VAKIFBANK – GALATASARAY HDI SİGORTA: 3-0
SALON: VakıfBank Spor Sarayı
HAKEMLER: İlhami Şenyurt, Metin Korkut
VAKIFBANK: Cansu Özbay 4, Kübra Çalışkan 4, Melis Gürkaynak 5, Gabi 12, Isabelle Haak 16, Michelle Bartsch-Hackley 19
GALATASARAY: Anthi Vasilantonaki 12, İlkin Aydın 4, Fatma Beyaz 3, Sasa Planinsec 4, Alexia Ioana Carutasu 14, Gamze Kılıç 1
SETLER: 25-16, 25-19, 25-12
SÜRE: 69 dakika (23’, 24’, 22’)