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VakıfBank: - Galatasaray HDI Sigorta maç sonucu: 3-0

AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley’in yarı final maçında Galatasaray HDI Sigorta’yı 3-0 yenen VakıfBank finale yükseldi.

08 Mart 2021, Pazartesi 16:54 Son Güncelleme:
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VakıfBank: - Galatasaray HDI Sigorta maç sonucu: 3-0

VakıfBank finalde Eczacıbaşı VitrA-Fenerbahçe Opet mücadelesinin galibiyle karşılaşacak.

Salon: Burhan Felek

Hakemler: Ebru Kaya, Aylin Turnaoğlu

Vakıfbank: Kübra Çalışkan, Ognjenovic, Meliha İsmailoğlu, Zehra Güneş, Haak, Bartsch-Hackley (Ayça Aykaç, Tuğba Şenoğlu, Ayşe Melis Gürkaynak, Guimaraes, Cansu Özbay)

Galatasaray HDI Sigorta: Nilay Karaağaç, Güldeniz Önal, Sezen Keşkekoğlu, Beren Yeşilırmak, Elifsu Eriçek, Ergül Eroğlu (Gizem Güreşen, Çağla Salih, Sude Hacımustafaoğlu)

Setler: 25-19, 25-17, 25-15

Süre: 73 Dakika (28, 25, 20)

İSTANBUL (AA)

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