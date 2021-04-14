Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi play-off final serisinin ikinci maçında VakıfBank, 5 oyuncusunu Kovid-19 pozitif çıktıkları için oynatamayan Fenerbahçe Opet’i 3-0 yenerek, seride 2-0 öne geçti. İLk sette Vakıfbank teknik molaya 12-10 önde giren Vakıfbank rakibine 15-15'te yakalansa da Bartsch-Hackley ile Haak'ın sayılarıyla 1-0 öne geçti. Fenerbahçe'nin 9-6 önde olduğu ikinci sette teknik molaya yine 12-10 önde giren Vakıfbank oldu. Kanarya 15-15'te skoru dengelese de ev sahibi Haak'ın sayılarıyla 25-19 kazanıp 2-0 öne geçti. 4-4'ten sonra üstünlüğü ele aldığı üçüncü seti de 25-21 kazanan Vakıfbank mücadeleden 3-0 galip ayrıldı ve seride 2-0 öne geçti. 3 galibiyet alacak takımın şampiyon olacağı Play-Off serisinde 3. maç 16 Nisan Cuma günü yine Vakıf'ın sahasında oynanacak.