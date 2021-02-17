VakıfBank, Fenerbahçe Opet'e set vermedi ve sezonu lider bitirmeyi garantiledi
VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, 2020-2021 Misli.com Sultanlar Ligi'nde ertelenen 26'ncı hafta maçında Fenerbahçe Opet'i deplasmanda 19-25, 22-25 ve 17-25'lik setlerle 3-0 mağlup ederek, iki hafta kala normal sezonu lider bitirmeyi garantiledi.
Üç FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası ve dört CEV Şampiyonlar Ligi şampiyonluğuyla 'Türkiye'nin uluslararası alanda en çok kupa kazanan takımı' olan VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, 2020-2021 Misli.com Sultanlar Ligi'nde ertelenen 26'ncı hafta maçında Fenerbahçe Opeti deplasmanda 19-25, 22-25 ve 17-25'lik setlerle 3-0 mağlup etti. TVF Burhan Felek Voleybol Salonu'ndaki derbinin başında 8-2'lik seri yakalayan sarı-siyahlılar, teknik molaya 12-5 önde girdi. Mola dönüşü iyi servis atan VakıfBank, hücum performansıyla da seti 25-19 almayı başardı.
3-0'lık seriyle başladığı ikinci setin teknik molasına 12-10 geride giren sarı-siyahlılar, mola dönüşünde sette 13-13 eşitliği sağladı. Karşılık sayılarla geçen setin son bölümünde iki kez yakaladığı 3-0'lık serilerle ikinci seti 25-22 alarak karşılaşmada 2-0 öne geçti. Fenerbahçe'nin üçüncü sette geri dönüşüne izin vermeyen VakıfBank, seti 25-17 derbiyi de 3-0 kazanarak, bitime iki hafta kala normal sezon liderliğini garantiledi. Ligde 27 galibiyet alan sarı-siyahlılar, Sultanlar Ligi'nin 29'uncu haftasında PTT Spor'u 20 Şubat Cumartesi günü VakıfBank Spor Sarayı'nda konuk edecek.
MAÇIN İSTATİSTİĞİ
FENERBAHÇE OPET-VAKIFBANK: 0-3
SALON: TVF Burhan Felek Voleybol Salonu
HAKEMLER: Nurper Özbar, Mehmet Gül
FENERBAHÇE OPET: Mihajlovic 6, Dicle 1, Vargas 20, Busa 3, Eda 3, Naz 1, Melis (L), Cansu 1, Beliz 3, Bahar, İpar 2
VAKIFBANK: Cansu, Gabi 12, Zehra 11, Haak 18, Meliha 1, Milena 10, Gizem (L), Tuğba 4, Gözde, Eda
SETLER: 19-25, 22-25, 17-25
SÜRE: 72 dakika (24', 26', 22')