Üç FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası ve dört CEV Şampiyonlar Ligi şampiyonluğuyla 'Türkiye'nin uluslararası alanda en çok kupa kazanan takımı' olan VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, 2020-2021 Misli.com Sultanlar Ligi'nde ertelenen 26'ncı hafta maçında Fenerbahçe Opeti deplasmanda 19-25, 22-25 ve 17-25'lik setlerle 3-0 mağlup etti. TVF Burhan Felek Voleybol Salonu'ndaki derbinin başında 8-2'lik seri yakalayan sarı-siyahlılar, teknik molaya 12-5 önde girdi. Mola dönüşü iyi servis atan VakıfBank, hücum performansıyla da seti 25-19 almayı başardı.

3-0'lık seriyle başladığı ikinci setin teknik molasına 12-10 geride giren sarı-siyahlılar, mola dönüşünde sette 13-13 eşitliği sağladı. Karşılık sayılarla geçen setin son bölümünde iki kez yakaladığı 3-0'lık serilerle ikinci seti 25-22 alarak karşılaşmada 2-0 öne geçti. Fenerbahçe'nin üçüncü sette geri dönüşüne izin vermeyen VakıfBank, seti 25-17 derbiyi de 3-0 kazanarak, bitime iki hafta kala normal sezon liderliğini garantiledi. Ligde 27 galibiyet alan sarı-siyahlılar, Sultanlar Ligi'nin 29'uncu haftasında PTT Spor'u 20 Şubat Cumartesi günü VakıfBank Spor Sarayı'nda konuk edecek.

MAÇIN İSTATİSTİĞİ

FENERBAHÇE OPET-VAKIFBANK: 0-3

SALON: TVF Burhan Felek Voleybol Salonu

HAKEMLER: Nurper Özbar, Mehmet Gül

FENERBAHÇE OPET: Mihajlovic 6, Dicle 1, Vargas 20, Busa 3, Eda 3, Naz 1, Melis (L), Cansu 1, Beliz 3, Bahar, İpar 2

VAKIFBANK: Cansu, Gabi 12, Zehra 11, Haak 18, Meliha 1, Milena 10, Gizem (L), Tuğba 4, Gözde, Eda

SETLER: 19-25, 22-25, 17-25

SÜRE: 72 dakika (24', 26', 22')