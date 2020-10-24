Üç FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası ve dört CEV Şampiyonlar Ligi şampiyonluğuyla 'Türkiye'nin uluslararası alanda en çok kupa kazanan takımı' olan VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, 2020-2021 Misli.com Sultanlar Ligi'nin 11'inci haftasında Fenerbahçe Opet'i 25-21, 25-23 ve 25-20'lik setlerle 3-0 mağlup ederek, ligde dokuzda dokuz yaptı. VakıfBank Spor Sarayı'ndaki derbiye üç blok sayısıyla başlayan sarı-siyahlılar, teknik molaya 12-9 önde girdi. Mola dönüşü skorda 16-12 öne geçen VakıfBank, setin devamında 20-18 geriye düşmesine rağmen hücum performansıyla seti 25-21 aldı.

Karşılıklı sayılarla başlayan ikinci setin teknik molasını da 12-9 önde geçen sarı-siyahlılar, mola dönüşü oyuncudaki üstünlüğü sürdürerek seti 25-23 alarak karşılaşmada 2-0 öne geçti. Hücum sayılarıyla başladığı üçüncü sette teknik molaya 12-10 önde giren VakıfBank, seti 25-20 derbiyi de 3-0 kazanarak, ligdeki galibiyet serisini dokuz maça çıkardı. Ligde namağlup tek takım olan VakıfBank, Sultanlar Ligi'nin 12'nci haftasında 27 Ekim Salı günü derbide Eczacıbaşı VitrA'yla deplasmanda karşılaşacak.

MAÇIN İSTATİSTİĞİ

VAKIFBANK-FENERBAHÇE OPET: 3-0

SALON: VakıfBank Spor Sarayı

HAKEMLER: İlhami Şenyurt, Metin Korkut

VAKIFBANK: Kübra 9, Maja 2, Gabi 7, Zehra 14, Haak 22, Meliha 6, Ayça (L), Michelle 2, Gözde 1, Cansu

FENERBAHÇE OPET: Busa 9, Eda 10, Naz 2, Mihajlovic 5, Dicle 2, Vargas 13, Aylin (L), Cansu, Bahar, İpar 1, Ceren 1

SETLER: 25-21, 25-23, 25-20

SÜRE: 83 dakika (27', 27', 29')