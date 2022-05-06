VakıfBank-Fenerbahçe Opet maç sonucu: 1-3

Fenerbahçe Opet, Misli.com Sultanlar Ligi Final Etabı 3. maçında VakıfBank’a konuk oldu. Zorlu maçı 3-1 kazanan Sarı Lacivertliler, final serisinde 2-1 öne geçti ve şampiyonluk yolunda önemli avantaj elde etti.

Saha avantajını eline geçiren Fenerbahçe, 9 Mayıs Pazartesi günü saat 19.00’da Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanacak serinin 4. maçını kazanması halinde şampiyonluğa ulaşacak.

SALON: VakıfBank Spor Sarayı

HAKEMLER: Erol Akbulut, Mehmet Gül

VAKIFBANK: Cansu Özbay 2, Kübra Akman 5, Gabi 17, Bartsch-Hackley 5, Zehra Güneş 8, Haak 20, Ayça Aykaç (L), Aylin Acar (L), Buket Gülübay, Meryem Boz 3, Derya Cebecioğlu 1, Tuğba Şenoğlu 1, Ogbogu 1

FENERBAHÇE OPET: Popovic 6, Vargas 26, Meliha İsmailoğlu 3, Eda Erdem Dündar 9, Naz Aydemir Akyol, Fedorovtseva 19, Gizem Örge (L), Ana Cristina, Buse Ünal 2, Cansu Çetin

SETLER: 25-20, 24-26, 17-25, 19-25

SÜRE: 111 dakika (25’, 32’, 27’, 27’)