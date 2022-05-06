VakıfBank-Fenerbahçe Opet maç sonucu: 1-3
Misli.com Sultanlar Ligi Play-Off Final Etabı 3. maçında Fenerbahçe Opet, deplasmanda VakıfBank'ı 3-1 mağlup ederek seride 2-1 öne geçti. Sarı Lacivertliler, 9 Mayıs Pazartesi günü oynanacak karşılaşmayı kazanması halinde şampiyonluğa ulaşacak.
Fenerbahçe Opet, Misli.com Sultanlar Ligi Final Etabı 3. maçında VakıfBank’a konuk oldu. Zorlu maçı 3-1 kazanan Sarı Lacivertliler, final serisinde 2-1 öne geçti ve şampiyonluk yolunda önemli avantaj elde etti.
Saha avantajını eline geçiren Fenerbahçe, 9 Mayıs Pazartesi günü saat 19.00’da Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanacak serinin 4. maçını kazanması halinde şampiyonluğa ulaşacak.
SALON: VakıfBank Spor Sarayı
HAKEMLER: Erol Akbulut, Mehmet Gül
VAKIFBANK: Cansu Özbay 2, Kübra Akman 5, Gabi 17, Bartsch-Hackley 5, Zehra Güneş 8, Haak 20, Ayça Aykaç (L), Aylin Acar (L), Buket Gülübay, Meryem Boz 3, Derya Cebecioğlu 1, Tuğba Şenoğlu 1, Ogbogu 1
FENERBAHÇE OPET: Popovic 6, Vargas 26, Meliha İsmailoğlu 3, Eda Erdem Dündar 9, Naz Aydemir Akyol, Fedorovtseva 19, Gizem Örge (L), Ana Cristina, Buse Ünal 2, Cansu Çetin
SETLER: 25-20, 24-26, 17-25, 19-25
SÜRE: 111 dakika (25’, 32’, 27’, 27’)