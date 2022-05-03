VakıfBank-Fenerbahçe Opet: 3-1

Bu sezon FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası’nda, AXA Sigorta Kupa Voley’de ve Spor Toto Şampiyonlar Kupası’nda zafere ulaşan VakıfBank, Misli.com Sultanlar Ligi’nde de şampiyonluk iddiasını sürdürüyor. 2018’den bu yana Misli.com Sultanlar Ligi’nde şampiyonluğu kimseye bırakmayan sarı-siyahlılar 2021-2022 sezonu final serisi ikinci maçında Fenerbahçe Opet’i 3-1 yenerek seride eşitliği sağladı.

VakıfBank Spor Sarayı’ndaki mücadeleye hızlı bir başlangıç yapan VakıfBank, ilk set boyunca üstünlüğünü korudu ve rakibine 16 sayı vererek 1-0 öne geçti. İkinci seti 25-19 alan Fenerbahçe Opet durumu 1-1’e getirdi. Çekişmeli geçen üçüncü setin son bölümünü etkili oynayan sarı-siyahlılar 25-21’lik skorla yeniden öne geçti. Son sete 4-0’lık bir seri ile giren VakıfBank, ilerleyen bölümde rakibine yakalansa da set sonunu güçlü oynadı ve seti 25-20, karşılaşmayı ise 3-1 kazandı.

VakıfBank’ta Isabelle Haak 27 sayıyla karşılaşmanın en skoreri olurken Gabi 14, Zehra Güneş 13, Kübra Akman ise 10 sayı kaydetti.

Giovanni Guidetti: “İki müthiş takım arasında kıyasıya mücadeleler izliyoruz”

Karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada VakıfBank Başantrenörü Giovanni Guidetti: “Her maç müthiş bir mücadeleye sahne oluyor. Dünyanın en iyi oyuncularından bazıları burada ve iki harika takım arasında kıyasıya mücadeleler izliyoruz. Kazandığımız için mutluyum. Sıradaki maçımız da en az bugünkü kadar zorlu olacak” ifadelerini kullandı.

İki takım serinin üçüncü maçında bir kez daha VakıfBank Spor Sarayı’nda karşı karşıya gelecek. Misli.com Sultanlar Ligi final serisi üçüncü maçı 6 Mayıs Cuma 20.00’de başlayacak.

SALON: VakıfBank Spor Sarayı

HAKEMLER: Nurper Özbar, Metin Korkut

VAKIFBANK: Michelle Bartsch-Hackley 6, Kübra Akman 10, Cansu Özbay 1, Gabi 14, Zehra Güneş 13, Isabelle Haak 27, Ayça Aykaç (L), Buket Gülübay, Meryem Boz 1

FENERBAHÇE OPET: Mina Popovic 4, Melissa Vargas 23, Meliha İsmailoğlu 6, Eda Erdem Dündar 7, Naz Aydemir Akyol 2, Arina Fedorovtseva 17, Gizem Örge (L), Ana Cristina, Buse Ünal 1, Cansu Çetin 1

SETLER: 25-16, 19-25, 25-21, 25-20

SET SÜRELERİ: 100 dakika (22’, 25’, 25’, 28’)