VakıfBank-Eczacıbaşı Dynavit maç sonucu: 3-2

Yeni sezona Spor Toto Şampiyonlar Kupası zaferi ile başlayan son Misli.com Sultanlar Ligi ve AXA Sigorta Kupa Voley şampiyonu VakıfBank, ligde ikinci maçında Eczacıbaşı Dynavit’i 3-2 yendi.

Eczacıbaşı Spor Salonu’ndaki mücadelenin çekişmeli çeken ilk setini VakıfBank 25-23 kazandı. İkinci seti 25-16 hanesine yazdıran Eczacıbaşı Dynavit, 3. seti de 25-23 alarak durumu 2-1’e getirdi.

VakıfBank, 4. seti 25-19 kazanarak karşılaşmayı karar setine taşıdı. Sarı-siyahlılar karar setini ise etkili bir oyun ile 15-11 aldı ve sezonun 2. maçını da galibiyetle tamamladı.



