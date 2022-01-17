Misli.com Sultanlar Ligi'nde 15. hafta karşılaşmasında Vakıfbank, Eczacıbaşı Dynavit'i 3-0 yendi. Fenerbahçe ile birlikte 13 galibiyete ulaşan 38 puanlı Sarı-Siyahlılar 1 puan farkla 2. sıraya çıktı. 12 galibiyette kalan Eczacıbaşı ise 36 puanla 3. sıraya indi.
Salon: VakıfBank Spor Sarayı
Hakemler: Erdal Akıncı, Esat Denizli
VakıfBank: Kübra, Buket, Gabi, Zehra, Haak, Bartsch-Hakley, Ayça (L), Meryem.
Eczacıbaşı Dynavit: Hande, Beyza, Boskovic, Saliha, Heyrman, Ognjenovic, Simge (L), Elif, Adams, Fatma, Merve .
Setler: 3-0 (25-16, 25-22, 25-22)
Süre: 85 dakika (23,30,32)