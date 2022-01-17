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VakıfBank, Eczacıbaşı Dynavit'e set vermedi: 3-0

Misli.com Sultanlar Ligi 15. hafta mücadelesinde VakıfBank, Eczacıbaşı Dynavit'i 3-0 mağlup etti.

17 Ocak 2022, Pazartesi 21:00 Son Güncelleme:
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VakıfBank, Eczacıbaşı Dynavit'e set vermedi: 3-0

Misli.com Sultanlar Ligi'nde 15. hafta karşılaşmasında Vakıfbank, Eczacıbaşı Dynavit'i 3-0 yendi. Fenerbahçe ile birlikte 13 galibiyete ulaşan 38 puanlı Sarı-Siyahlılar 1 puan farkla 2. sıraya çıktı. 12 galibiyette kalan Eczacıbaşı ise 36 puanla 3. sıraya indi.

Salon: VakıfBank Spor Sarayı

Hakemler: Erdal Akıncı, Esat Denizli

VakıfBank: Kübra, Buket, Gabi, Zehra, Haak, Bartsch-Hakley, Ayça (L), Meryem.

Eczacıbaşı Dynavit: Hande, Beyza, Boskovic, Saliha, Heyrman, Ognjenovic, Simge (L), Elif, Adams, Fatma, Merve .

Setler: 3-0 (25-16, 25-22, 25-22)

Süre: 85 dakika (23,30,32)


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