VakıfBank, Dünya Şampiyonası'nda yarı finalde
VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası'ndaki üçüncü maçında Çin ekibi Tianjin Bohai Bank Volleyball Club'ı 25-15, 25-14 ve 25-19'luk setlerle 3-0 mağlup ederek, üst üste dördüncü toplamda da altıncı kez yarı finale yükseldi. İki galibiyet aldığı B Grubu'ndan ikinci olarak yarı finale çıkan sarı-siyahlılar, yarın İtalyan ekibi Imoco Volley Conegliano'yla finale yükselmek için karşılaşacak.
Son iki sezonun dünya şampiyonu VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, Çin'in Shaoxing şehrinde düzenlenen FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası'ndaki üçüncü maçında Çin ekibi Tianjin Bohai Bank Volleyball Club'ı 25-15, 25-14 ve 25-19'luk setlerle 3-0 mağlup ederek, üst üste dördüncü kez yarı finale yükseldi. Shaoxing Olimpiyat Spor Merkezi'ndeki karşılaşmaya hücumda etkili başlayan sarı-siyahlılar, teknik molalarına 8-7 ve 16-11 önde girdiği ilk seti 25-15 almayı başardı.
VakıfBank, altıncı kez yarı finale yükseldi
İlk sette olduğu gibi ikinci setin teknik molalarına da 8-5 ve 16-9 önde giren VakıfBank, seti 25-14 alarak maçta 2-0 öne geçti. Üçüncü sette Çin ekibinin geri dönüşüne izin vermeyen sarı-siyahlılar, seti 25-19, maçı da 3-0 kazanarak, adını yarı finale yazdırdı. Karşılaşmanın en değerli oyuncusu (MVP) VakıfBank'ın pasör çaprazı Ebrar Karakurt seçildi. Katıldığı altıncı FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası'nda da yarı finale çıkma başarısı gösteren sarı-siyahlılar, yarın İtalyan ekibi Imoco Volley Conegliano'yla finale yükselmek için karşılaşacak.
MAÇIN İSTATİSTİĞİ
TİANJİN BOHAİ-VAKIFBANK: 0-3
SALON: Shaoxing Olimpiyat Spor Merkezi
HAKEMLER: Joo-Hee Kang (Güney Kore), Rogerio Espicalsky (Brezilya)
TİANJİN BOHAİ: Yingying 9, Yizhu 5, Yuanyuan 4, Yi Yang 2, Xinyue 2, Meng (L), Hooker 2, Junwei, Di Yao, Xintong
VAKIFBANK: Gabi 12, Zehra 3, Maja 5, Ebrar 15, Milena 6, Haak 24, Gizem (L)
SETLER: 15-25, 14-25, 19-25
SÜRE: 67 dakika (21', 22', 24')