Son iki sezonun dünya şampiyonu VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, Çin'in Shaoxing şehrinde düzenlenen FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası'ndaki üçüncü maçında Çin ekibi Tianjin Bohai Bank Volleyball Club'ı 25-15, 25-14 ve 25-19'luk setlerle 3-0 mağlup ederek, üst üste dördüncü kez yarı finale yükseldi. Shaoxing Olimpiyat Spor Merkezi'ndeki karşılaşmaya hücumda etkili başlayan sarı-siyahlılar, teknik molalarına 8-7 ve 16-11 önde girdiği ilk seti 25-15 almayı başardı.

VakıfBank, altıncı kez yarı finale yükseldi

İlk sette olduğu gibi ikinci setin teknik molalarına da 8-5 ve 16-9 önde giren VakıfBank, seti 25-14 alarak maçta 2-0 öne geçti. Üçüncü sette Çin ekibinin geri dönüşüne izin vermeyen sarı-siyahlılar, seti 25-19, maçı da 3-0 kazanarak, adını yarı finale yazdırdı. Karşılaşmanın en değerli oyuncusu (MVP) VakıfBank'ın pasör çaprazı Ebrar Karakurt seçildi. Katıldığı altıncı FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası'nda da yarı finale çıkma başarısı gösteren sarı-siyahlılar, yarın İtalyan ekibi Imoco Volley Conegliano'yla finale yükselmek için karşılaşacak.

MAÇIN İSTATİSTİĞİ

TİANJİN BOHAİ-VAKIFBANK: 0-3

SALON: Shaoxing Olimpiyat Spor Merkezi

HAKEMLER: Joo-Hee Kang (Güney Kore), Rogerio Espicalsky (Brezilya)

TİANJİN BOHAİ: Yingying 9, Yizhu 5, Yuanyuan 4, Yi Yang 2, Xinyue 2, Meng (L), Hooker 2, Junwei, Di Yao, Xintong

VAKIFBANK: Gabi 12, Zehra 3, Maja 5, Ebrar 15, Milena 6, Haak 24, Gizem (L)

SETLER: 15-25, 14-25, 19-25

SÜRE: 67 dakika (21', 22', 24')