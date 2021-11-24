VakıfBank, CEV Şampiyonlar Ligi’nde yeni sezonu Vero Volley Monza karşılaşması ile açtı, B Grubu mücadelesinde rakibini 3-1 yenerek sezona galibiyetle başlamış oldu. VakıfBank Spor Sarayı’ndaki mücadelenin ilk setini konuk ekip 25-23 aldı. İkinci sette de büyük bir çekişme vardı ve kazanan bu kez aynı skorla VakıfBank oldu. 3. sette oyuna ağırlığını koyan sarı-siyahlılar 25-16’lık skorla durumu 2-1’e getirdi. VakıfBank son sette ise bir bölümde 7 sayı geri düşmüş olmasına rağmen (9-16), seti çevirmeyi başardı ve 25-21’lik skorla seti kazanarak maçtan da 3-1 galip ayrıldı.

VakıfBank’ta Isabelle Haak 35 sayıyla karşılaşmanın en skoreri olurken karşılaşmanın en değerli oyuncusu seçildi. VakıfBank’ta Gabi 15, Michelle Bartsch-Hackley 14 ve Chiaka Ogbogu ise 11 sayı ile çift hanelere ulaşan diğer isimler oldu.

VakıfBank, CEV Şampiyonlar Ligi’ndeki bir sonraki maçında 9 Aralık Perşembe, TSİ 20.00’de Finlandiya temsilcisi LP Salo’ya konuk olacak.

SALON: VakıfBank Spor Sarayı

HAKEMLER: Lucian-Vasile Nastase, Aleksander Sikanjic

VAKIFBANK: Cansu Özbay 2, Tuğba Şenoğlu 1, Kübra Çalışkan 1, Chiaka Ogbogu 11, Gabi 15, Isabelle Haak 35, Michelle Bartsch-Hackley 14,

VERO VOLLEY MONZA: Katarina Lazovic 12, Magdalena Stysiak 7, Lisa Van Hecke 7, Alessia Orro 1, Anna Danesi 8, Katerina Zakchaiou 2, Hanna Davyskiba 16, Sonia Candi 6,

SETLER: 23-25, 25-23, 25-16, 25-21