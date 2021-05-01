İtalya’nın Verona kentindeki AGSM Forum’da oynanan 2021 CEV Şampiyonlar Ligi Süper Final’de VakıfBank, Carraro Imoco ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi 22-25, 25-22, 23-25, 25-23 ve 15-12’lik setlerle 3-2 kazanan İtalyan ekibi, turnuvada ilk kez şampiyonluğa ulaştı.

CEV Şampiyonlar Ligi’nde 2011, 2013, 2017 ve 2018 yıllarının ardından 5. kez kupaya uzanmak isteyen VakıfBank, hedefini gerçekleştirmedi.

Salon: AGSM Forum

Hakemler: Agnieszka Michlic (Polonya), Dobromir Dobrev (Bulgaristan)

Carraro Imoco: Wolosz, Sylla, Folie, Egonu, Hill, De Kruijf (De Gennaro, Gennari, Caravello, Adams)

VakıfBank: Ognjenovic, Braga Guimaraes, Zehra Güneş, Haak, Bartsch-Hackley, Rasic (Ayça Aykaç, Cansu Özbay, Gözde Yılmaz, Meliha İsmailoğlu, Gizem Örge)

Setler: 22-25, 25-22, 23-25, 25-23, 15-12

Süre: 146 dakika (31, 32, 31, 31, 21 )