VakıfBank-Beylikdüzü Voleybol İhtisas maç sonucu: 3-0

Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi’nin 17. haftasında VakıfBank, Beylikdüzü Voleybol İhtisas’ı 3-0 yendi.

15 Şubat 2020, Cumartesi 19:44 Son Güncelleme:
- A +
VakıfBank-Beylikdüzü Voleybol İhtisas maç sonucu: 3-0

Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi’nin 17. haftasında VakıfBank, Beylikdüzü Voleybol İhtisas’ı 3-0 yendi.

Salon: VakıfBank Spor Sarayı

Hakemler: Tuncay Sevim, Sadettin Kıral

Beylikdüzü Voleybol İhtisas: Açelya Özman, Buse Çetin, Bahar Akbay, Elçin Rusut, Zekiye Ünal, Deniz Uyanık, (Simay Kurt, Buse Kaygısız)

VakıfBank: Ognjenovic, Meliha İsmailoğlu, Rasic, Gözde Yılmaz, Ebrar Karakurt, Kübra Çalışkan, (Cansu Özbay, Melis Gürkaynak, Pınar Atasever)

Setler: 10-25, 16-25, 18-25

Süre: 58 dakika (15, 22, 21)

YORUM YAZ

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Sıradaki haber yükleniyor...