VakıfBank - Beylikdüzü Voleybol İhtisas maç sonucu: 3-0

Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi 6. hafta maçında VakıfBank, konuk ettiği Beylikdüzü Voleybol İhtisas’ı 3-0 yendi.

02 Kasım 2019, Cumartesi 19:35 Son Güncelleme:
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VakıfBank - Beylikdüzü Voleybol İhtisas maç sonucu: 3-0

Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi 6. hafta maçında VakıfBank, konuk ettiği Beylikdüzü Voleybol İhtisas’ı 3-0 yendi.

Bu sonuçla VakıfBank 5. galibiyetini aldı. Beylikdüzü Voleybol İhtisas ise 6. mağlubiyetini yaşadı.

Salon: VakıfBank Spor Sarayı

Hakemler: Aylin Turnaoğlu, Metin Korkut

VakıfBank: Zehra Güneş, Cansu Özbay, Meliha İsmailoğlu, Melis Gürkaynak, Gözde Yılmaz, Ebrar Karakurt (Pınar Atasever)

Beylikdüzü Voleybol İhtisas: Tuğçe Atıcı, Selime İlyasoğlu, Bahar Akbay, Elçin Rusut, Merve Tanyel, Deniz Uyanık (Buse Kaygısız, Simay Kurt, Buse Çetin)

Setler: 25-12, 25-20, 25-11

Süre: 66 dakika (21, 23, 22)

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