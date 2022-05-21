4 şampiyonluk ile CEV Şampiyonlar Ligi’ni en çok kazanan iki takımdan biri olan VakıfBank ile son şampiyon İtalya Imoco Volley’i karşı karşıya getirecek CEV Şampiyonlar Ligi Süper Finali'ne Slovenya'nın Ljubljana kenti ev sahipliği yapacak.

Sezonu 5 kulvarda 5 şampiyonluk ile tamamlamak adına son adımı atmak üzere sahaya çıkacak olan VakıfBank, aynı zamanda CEV Şampiyonlar Ligi'ni de 5'inci kez kazanarak rekorlarına bir yenisini daha eklemek için mücadele edecek.

Geçtiğimiz sezon da CEV Şampiyonlar Ligi finalinde kozlarını paylaşan iki ekip bu sezon Ankara'da FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası finalinde karşılaşmış ve mücadeleyi kazanan taraf VakıfBank olmuştu. Sarı siyahlılar böylelikle CEV Şampiyonlar Ligi Süper Finali'ne "Son Dünya Şampiyonu" apoleti ile çıkacak.

Gökhan HEBEPCİ / LJUBLJANA (Slovenya), (DHA)