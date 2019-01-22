Son iki senenin Dünya ve Avrupa şampiyonu VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, 2019 CEV Şampiyonlar Ligi'nde A Grubu'ndaki üçüncü maçında üçüncü maçında Fransa temsilcisi Beziers VB'yle yarın TSİ 22:00'de deplasmanda karşılaşacak. Şampiyonlar Ligi'nde 24 maçtır yenilmeyen sarı-siyahlılar, A Grubu'ndaki ilk maçında Alman ekibi Allianz MTV Stuttgart'ı 3-1, Bulgaristan temsilcisi Martiza Plovdiv'i ise 3-0 mağlup etmeyi başardı.

İHA