VakıfBank, Avrupa'da üst üste 25. zaferin peşinde

Son iki senenin Dünya ve Avrupa şampiyonu VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, 2019 CEV Şampiyonlar Ligi'nde A Grubu'ndaki üçüncü maçında Fransa temsilcisi Beziers VB'yle yarın TSİ 22:00'de deplasmanda karşılaşacak. Sarı-siyahlılar, Şampiyonlar Ligi'nde 24 maçtır yenilmiyor.

22 Ocak 2019, Salı 12:01
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VakıfBank, Avrupa'da üst üste 25. zaferin peşinde

Son iki senenin Dünya ve Avrupa şampiyonu VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, 2019 CEV Şampiyonlar Ligi'nde A Grubu'ndaki üçüncü maçında üçüncü maçında Fransa temsilcisi Beziers VB'yle yarın TSİ 22:00'de deplasmanda karşılaşacak. Şampiyonlar Ligi'nde 24 maçtır yenilmeyen sarı-siyahlılar, A Grubu'ndaki ilk maçında Alman ekibi Allianz MTV Stuttgart'ı 3-1, Bulgaristan temsilcisi Martiza Plovdiv'i ise 3-0 mağlup etmeyi başardı.

İHA

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