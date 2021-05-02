Vakıfbank Avrupa ikincisi oldu

CEV Şampiyonlar Ligi'nde sezon, İtalya’nın Verona kentindeki AGSM Forum’da oynanan Süper Final’de tamamlandı. 9. kez finale kalma başarısı gösteren ve 5. kez Şampiyonlar Ligi Kupası'nı müzesine taşımak isteyen Vakıfbank hedefine ulaşamadı. Güçlü İtalyan rakibi Imoco'yla Süper Final'de karşılaşan temsilcimiz, şampiyonluğa çok yaklaşsa da sahadan 3-2 yenik ayrıldı, Avrupa 2.'liğiyle yetindi.

İyi başladık, kötü bitirdik

Vakıfbank setlerde 2-1 öne geçse de Imoco'nun maçı tie-break setine taşımasına engel olamadı. Sarı-Siyahlılar tie-break setine de 4-0 önde başlasa da Imoco, basit hataları iyi değerlendirdi. 10-10'a kadar eşitlik bozulmadı ancak Imoco bu oyundan sonra 40 sayı bulan Egonu'nun etkili smaçlarıyla farkı 14-10 yaptı. Vakıfbank geriden gelmeye çalışsa da (14-12) yeterli olmadı, maçı 3-2 kaybetti. Bu sonuçla Vakıfbank 5. kez gümüş madalyayı elde etti. CEV Şampiyonlar Ligi’nde Vakıfbank daha önce 2011, 2013, 2017 ve 2018'de kupanın sahibi olmuştu.



