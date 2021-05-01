Vakıfbank 5. kupa için sahada
CEV Şampiyonlar Ligi ’ni 4 kez kazanarak bu kupayı ilk ve en çok müzesine götüren Türk takımı olan VakıfBank, 2021 CEV Şampiyonlar Ligi Süper Final maçında İtalyan ekibi Imoco Volley Conegliano ile bugün karşı karşıya gelecek.
Daha önce 8 kez finale yükselen ve bu maçların 4’ünü kazanarak Avrupa’nın en büyüğü olma başarısını gösteren Vakıfbank, 9. finalinde zafere ulaşarak 5. kez Avrupa’nın en büyük kupasının sahibi olmayı hedefliyor. Temsilcimiz kupayı kazanması halinde Şampiyonlar Ligi’nin yeni formatında en çok şampiyon olan takım olmayı da başaracak.