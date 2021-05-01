Vakıfbank 5. kupa için sahada

Daha önce 8 kez finale yükselen ve bu maçların 4’ünü kazanarak Avrupa’nın en büyüğü olma başarısını gösteren Vakıfbank, 9. finalinde zafere ulaşarak 5. kez Avrupa’nın en büyük kupasının sahibi olmayı hedefliyor. Temsilcimiz kupayı kazanması halinde Şampiyonlar Ligi’nin yeni formatında en çok şampiyon olan takım olmayı da başaracak.