VakıfBank: 3 - Aydın Büyükşehir Belediyespor: 1

Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi karşılaşmasında VakıfBank, sahasında Aydın Büyükşehir Belediyespor’u 3-1 yendi.

12 Ekim 2019, Cumartesi 22:15
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VakıfBank: 3 - Aydın Büyükşehir Belediyespor: 1

Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi karşılaşmasında VakıfBank, sahasında Aydın Büyükşehir Belediyespor’u 3-1 yendi.

VakıfBank: 3 - Aydın Büyükşehir Belediyespor: 1

Salon: VakıfBank Spor Sarayı

Hakemler: İlhami Şenyurt, Aylin Turnaoğlu

VakıfBank: Cansu Özbay, Ebrar Karakurt, Zehra Güneş, İsabelle Haak, Guimares, Rasic, (Gizem Güner, Ognjenovic, Gözde Yılmaz, Pınar Atasever)

Aydın Büyükşehir Belediyespor: Grothues, Hande Korkut, Ezgi Dilik, Celeste Plak, Sobolska, Meryem Boz (Bihter Dumanoğlu, Semra Özer, Duygu Düzceler, Ecem Alıcı)

Setler: 25-18, 25-18, 23-25, 25-15

Süre: 104 dakika (26, 26, 29, 23)

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