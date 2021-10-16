Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi 3. hafta maçında Fenerbahçe Opet, Vakıfbank’ı 3-1 yendi.
VakıfBank: 1 - Fenerbahçe Opet: 3
Salon: Vakıfbank Spor Sarayı
Hakemler: Nurper Özbar, Recep Karakoç
VakıfBank: Kübra Çalışkan, Cansu Özbay, Gabi, Zehra Güneş, Isabelle, Michelle (Ayça Aykaç, Buket Gülübay, Meryem Boz, Tuğba Şenoğlu, Chiaka, Derya Cebecioğlu)
Fenerbahçe Opet: Arina, Mina, Anna, Meliha İsmailoğlu, Eda Erdem Dündar, Buse Ünal (Gizem Örge, Naz Akyol Aydemir, Cristina, Dicle Nur Babat)
Setler: 31-29, 29-31, 19-25, 14-25
Süre: 132 dakika (36, 41, 29, 26)