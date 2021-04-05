Vahdettin Engin kimdir? Vahdettin Engin hangi takımı tutuyor?

Galatasaray Lisesi müdürü olan Vahdettin Engin bu göreve atandıktan sonra Fenerbahçe üyeliğinden istifa etmişti. Ancak Vahdettin Engin'in 1959 öncesi şampiyonluklarla ilgili yaptığı açıklamalar gündem oldu. Galatasaray Kulübü resmi açıklama yaparak Engin'i istifaya davet etti. Peki, Vahdettin Engin kimdir, kaç yaşında? Prof. Dr Vahdettin Engin hakkında bilinmeyenler ve detaylar haberimizde...

Vahdettin Engin kimdir?

10. 11. 1956 Yarımca / Kocaeli doğumlu. Galatasaray Lisesi’nden 1977’de mezun oldu. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yakınçağ Tarihi Kürsüsünü 1982 yılında bitirdi. 1982 yılında Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi’nde Araştırma Görevlisi oldu.1986 yılında “Ahmet Rıza Bey ve Siyasi Faaliyetleri” konulu yüksek lisans tezini yaptı. 1992 yılında ise “Rumeli Demiryolları” konulu araştırma ile doktora çalışmasını tamamladı. 12.10.1995 tarihinde Doçent, 21.03.2002 tarihinde Profesör unvanını aldı. Marmara Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Başkanlığı, Atatürk Eğitim Fakültesi Tarih Öğretmenliği Anabilim Dalı Başkanlığı, Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Anabilim Dalı Programı Başkanlığı, Yıldız Teknik Üniversitesi Sultan II. Abdülhamid Araştırma ve Uygulama Merkezi Tarih Danışmanlığı ve Türk Tarih Kurumu Bilim Kurulu görevlerinde bulundu. 06.09.2019 yılında Galatarasay Lisesi Müdürlüğüne atandı. Marmara Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi ve Türk Tarih Kurumu’ndaki görevleri halen devam etmektedir. Evli ve bir kız çocuk babasıdır.

Prof. Dr. Vahdettin Engin’in, akademik dergilerde yayınlanan makaleleri yanında, popüler dergilerde çok sayıda makalesi çıkmıştır.

Yayınlanmış Kitapları şunlardır:

Rumeli Demiryolları, İstanbu1993.

Sadrazam Kâmil Paşa’nın Oğlu Hilmi Kâmil Bayur’un Galatasaray Lisesi Hatıraları, Galatasaray Tarih Dergisi Yayını, İstanbul 1995.

Tünel, İstanbul 2000. ( Türk Tarih Kurumu Ödülü)

Sultan Abdülhamid ve İstanbul’u, İstanbul 2001.

Mekteb-i Sultani, Galatasaraylılar Derneği Yayını, İstanbul 2003.

II. Abdülhamid ve Dış Politika, İstanbul 2005.

Tünel’den Füniküler’e (Kabataş-Taksim), Yeditepe Yayınevi, İstanbul 2007.

Kurtlar Sofrasındaki Osmanlı, İstanbul 2007

Vahdettin Engin-İlber Ortaylı- Erhan Afyoncu, Bir Dünya Başkenti Eminönü, İstanbul 2008.

Cumhuriyet’in Aynası Osmanlı, Yeditepe Yayınevi, İstanbul 2010 Pazarlık, Yeditepe Yayınevi, İstanbul 2010

İstanbul Tüneli, Henri Gavand’ın Tunnel de Constantinople adlı eserinin çevirisi, İETT yayınını İstanbul 2011

İstanbul’un Atlı ve Elektrikli Tramvayları, İstanbul Ticaret Odası yayını, İstanbul 2011 Osmanlı Ticaret ve Sanayi Albümü, İstanbul Ticaret Odası yayını, İstanbul 2011

Hesaplaşma, İstanbul 2011

Asayiş II. Abdülhamid’in İç Güvenlik Politikası, Yeditepe Yayınevi, İstanbul 2013

Engin, V., Afyoncu, E., Şahin, C. & Mazak, M. ,Sultanbeyli Tarihi. – İstanbul 2013.

Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Tarihi Devamlılık, İstanbul 2015

Tarihin Akışını Değiştiren Savaş Çanakkale 1915 (Muzaffer Albayrak ile birlikte), İstanbul 2015

Osmanlı’dan Cumhuriyet’e İstanbul’da Elektrik (Ufuk Gülsoy ile birlikte), İETT yayınları, İstanbul 2016.

Kutülamare Zaferi,(Muzaffer Albayrak ile birlikte), İstanbul 2016.

Bir Devrin Son Sultanı II. Abdülhamid, İstanbul 2017

Hamidiye Alayları ve Hüseyin Paşa, İstanbul 2018.

Mektebi Sultani- Galatasaray Lisesi Kuruluş, Galatasaray Eğitim Vakfı Yayını, İstanbul 2018

Sivas Milli Mücadelenin 108 Günü (Dr. Şefik Memiş ile birlikte), İstanbul 2018