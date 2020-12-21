Vahap Şanal, Shakhriyar Mamedyarov ile çevrim içi maçta karşılaşacak

Türkiye Satranç Federasyonu, büyükusta unvanlarına sahip milli satranççı Vahap Şanal ile Azerbaycanlı Shakhriyar Mamedyarov’un çevrim içi maç yapacağını duyurdu.

Federasyondan yapılan açıklamada, 2019 Türkiye Şampiyonu Vahap Şanal’ın, Azerbaycanlı Shakhriyar Mamedyarov ile 23 Aralık’ta gösteri maçı yapacağı ifade edildi.

Açıklamada ayrıca ünlü Macar Satranç Ustası Judit Polgar’ın da Türkiye şampiyonu kızlarla bir gösteri maçı yapacağı ifade edildi.

Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tulay ile İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali’nin katılacağı çevrim içi törende, Can Arduman’ın yorum ve analizleriyle katkıda bulunacağı belirtildi.