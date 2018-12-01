Beşiktaş'ın önceki akşam Sarpsborg’la oynadığı UEFA Avrupa Ligi mücadelesine yedek kulübesinden başlayan Vagner Love, mücadelenin 58. dakikasında oyuna dahil olmuştu. Cyle Larin’in yerine sahaya çıkmasının ardından takımının hücum hattını hareketlendiren ve attığı 1 golle tarihi zaferin mimarları arasında yer alan Vagner Love, Norveç temsilcisi karşısındaki performansıyla alkış topladı. İstekli ve başarılı görüntüsüyle teknik direktör Şenol Güneş’i mutlu eden Brezilyalı futbolcu, Süper Lig’de yarın Galatasaray’ya oynanacak derbiye ilk 11’de başlayacak.