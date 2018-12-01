Vagner Love'la devam!

Teknik direktör Şenol Güneş'in, Galatasaray derbisinde ilk 11'de Vagner Love'a görev vermesi bekleniyor.

01 Aralık 2018, Cumartesi 08:57
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Vagner Love'la devam!

Beşiktaş'ın önceki akşam Sarpsborg’la oynadığı UEFA Avrupa Ligi mücadelesine yedek kulübesinden başlayan Vagner Love, mücadelenin 58. dakikasında oyuna dahil olmuştu. Cyle Larin’in yerine sahaya çıkmasının ardından takımının hücum hattını hareketlendiren ve attığı 1 golle tarihi zaferin mimarları arasında yer alan Vagner Love, Norveç temsilcisi karşısındaki performansıyla alkış topladı. İstekli ve başarılı görüntüsüyle teknik direktör Şenol Güneş’i mutlu eden Brezilyalı futbolcu, Süper Lig’de yarın Galatasaray’ya oynanacak derbiye ilk 11’de başlayacak.

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