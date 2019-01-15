Beşiktaş’ın kadro dışı bıraktığı golcü oyuncu Vagner Love, ülkesinde Radio Bandeirantes’e olay yaratacak açıklamalarda bulunmuştu.

Brezilyalı futbolcu, “Beşiktaş’ın bana 5 aylık borcu var. Ay sonunda 6 olacak... Daha 1.5 yıllık kontratım var. Ben tüm kurallara uyuyorum. Antrenmana çık diyorlar, çıkıyorum. Benim içim rahat çünkü FIFA, bu tür durumlarda oyuncuları koruyor. Eğer bana ödeme yapmazlarsa FIFA’ya giderim. Teknik direktörümüz artık beni düşünmediğini ve kulüp bakmamı söyledi. Ben de ona eğer paramı verirseniz hayatımı sürdürmeye devam ederim dedim. Bana yapılan şeyler, Beşiktaş’ın karakterine uymuyor” ifadelerini kullanmıştı.

Menacerine iletildi

Vagner Love’ın bu sözlerinin ardından disiplin süreci başlatan Beşiktaş Yönetimi, tecrübeli futbolcuya jet hızıyla ceza kesti. Siyah-Beyazlılar’ın, Vagner Love’a kulüpten izinsiz açıklamaları sebebiyle 100 bin Euro (632 bin TL) ceza kestiği öğrenildi. Yönetim kurulu tarafından belirlenen cezayı, kulübün idari personelinin oyuncunun menacerine yazılı olarak ilettiği belirtildi.

Orhan Yıldırım