Vagner Love: Takımımın bir parçası olmak istiyorum

Spor Toto Süper Lig’in 7. haftasında Beşiktaş Vodafone Park'ta Kayserispor’u konuk etti. Bu sezon çıktığı 6 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan Beşiktaş Kayserispor'u taraftarının da desteği ile mağlup ederek maç fazlasıyla ikinci sıraya yükseldi.

Mücadelenin ardından Vagner Love yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

İşte Brezilyalı golcünün açıklamaları:

"Takımın 3 puanı almasında payım olduğu için çok mutluyum. Her zaman kendimizi hazır tutmalıyız. Hem gol attığım, hem de takıma yardımcı olduğum için çok mutluyum. Şans geldiği an bunu en iyi şekilde değerlendirmek için çok çalışmalıyız."

"Sahada kalmak istiyorum. Takımımın bir parçası olmak istiyorum. Tabi ki kararı hocamız verecek. Ben sahada kaldığım sürece elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum."