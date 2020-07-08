Vagner Love, Kazakistan ekibi Kairat’a imzayı attı

Kazakistan 1. Futbol Ligi ekiplerinden Kairat, Brezilyalı golcü Vagner Love’ı kadrosuna kattı. Kulüpten yapılan açıklamada, 36 yaşındaki oyuncuyla uzatma opsiyonlu 6 aylık sözleşme imzalandığı duyuruldu.

Kairat’ın liderliğini sürdürdüğü Kazakistan 1. Futbol Ligi’ndeki maçlar, ülkede yükselen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle 3 Temmuz’da ikinci kez ertelenmişti. Brezilya ekibi Corinthians ile sözleşmesini geçen ay fesheden 36 yaşındaki futbolcu, kariyerinde Palmeiras, Flamengo, Monaco, CSKA Moskova, Shandong Luneng, Türkiye’de ise Aytemiz Alanyaspor ve Beşiktaş formalarını giymişti.

AA















