Vagner Love: İşin sırrı çok çalışmak ve sıranı beklemek

UEFA Avrupa Ligi I Grubu beşinci hafta müsabakasında Beşiktaş, deplasmanda Norveç'in Sarpsborg takımına konuk oldu. Henüz 6. dakikada 2-0 geriye düşen Kara Kartal, ikinci yarıda bambaşka bir görüntü sergiledi ve muhteşem bir geri dönüşe imza atarak sahadan 2-3'lük galibiyetle ayrıldı.

Mücadelenin ardından Siyah Beyazlı ekibin Brezilyalı golcüsü Vagner Love, yayıncı kuruluşun sorularını yanıtladı.

İşte Love'ın maç sonu açıklamaları:

"Zor bir maç olacağını biliyorduk. Hava şartları, saha şartları, halı saha zeminiyle birlikte 2-0 geriye düşmek zorlaştırdı ama 2. yarıda takım olarak bir mücadele ortaya koyduk. Koştuk ve şükürler olsun ki sonucu aldık."

"İşin sırrı çok çalışmak ve sıranı beklemek. Ben de çalışmaya devam ediyorum ve sıramı bekliyorum. Sıra geldiği zaman oyuna gidip en iyisini yapmaya çalışıyorum. Bugün de aynısı oldu. Hafta sonunda da forma bekliyorum."

"Önümüzde bir maç daha var. O maçı kazanırsak, gruptan çıkacağız. Adım adım gitmek lazım, rakiplerin saygısını kazanmak lazım. Bakalım nereye kadar gidebileceğiz."