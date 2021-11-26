Kazakistan'da şampiyonluk yaşan Vagner Love, "Kairat Almaty ve Kazakistan'da çok sıcak karşılandım. Kairat formasını giymek ve şampiyon olmak benim için bir zevkti. Her zaman elimden gelenin en iyisini vermeye çalıştım." ifadelerini kullandı.

BREZİLYA'YA DÖNMEK İSTİYORUM

Brezilya'ya geri döneceğini açıklayan tecrübeli futbolcu, "Bazı kulüplerden teklif aldım. Brezilya'ya dönmek, çocuklarımla ve annemle birlikte olmak istiyorum. Adımdan daha fazla söz ettireceğim. Futbola devam edeceğim." ifadelerini kullandı.



