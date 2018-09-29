Vagner Love 6 hafta sonra sahalara golle döndü

Beşiktaş’ın Brezilyalı futbolcusu Vagner Love 6 haftalık aranın ardından sahalara döndü ve 34. dakikada attığı golle bu sezon Süper Lig'deki ilk golünü kaydetti.

29 Eylül 2018, Cumartesi 20:24 Son Güncelleme: 29 Eylül 2018, Cumartesi 20:28
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Spor Toto Süper Lig’in 7. haftasında Beşiktaş’ın evinde Kayserispor’u ağırladığı müsabakada Vagner Love sahalara döndü. 6 haftadır ligde forma şansı bulamayan Love, siyah-beyazlıların Kayserispor karşısında ilk 11’de yer aldı.

Beşiktaş’ta geçtiğimiz haftalarda takımdan ayrılan Alvaro Negredo’dan sonra siyah-beyazlıların forvet hattında Mustafa Pektemek, Larin ve Love kalmıştı. 

Vagner Love son olarak ligin ilk haftasında Akhisarspor’a karşı forma giydi. 

6 haftalık aranın ardından formasına kavuşan Love, 34. dakikada attığı golle bu sezon ilk golünü kaydetti.

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