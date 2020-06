Vadinin yıldızları Nimo TV’de!

Nimo TV, Türkiye’de yeni anlaşmalara imza atarak adını duyurmaya devam ediyor. En son yaptığı anlaşma ile büyük bir adım atan Nimo TV, Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi’nin’nin resmi yayın ortağı olduğunu duyurdu. 6 Haziran 2020 tarihinden itibaren yıldızların vadiye inmesi ile Nimo TV’de bu yaz hem daha da eğlenceli hem de heyecanlı olacak!

Nimo TV heyecana ortak oldu

Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi, her yıl birbirinden iyi takımların mücadelesi için seyircilerle bir araya geliyor. Birçok yıldız oyuncu, rekabetçi takımlar ve vadideki mücadeleler ile yıla damgasını vuruyor. Bu yaz yıldızların arasına, heyecanı artırmak ve mücadeleye ortak olmak adına Nimo TV de katılıyor. Lig de kış mevsimi devam ederken, Riot Games ile Nimo TV de Türkiye espor sahnesinde kayıtlara geçen önemli bir iş birliği anlaşmasına imza attı. Bu iş birliği neticesinde ilk olarak ligin kış mevsimi finali Nimo TV’de seyirciler ile buluşurken, yaz mevsiminde gerçekleşecek bütün karşılaşmalar da Nimo TV’de canlı olarak yayınlanacak. Öncelikle sekiz Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi takımının resmi sponsoru olarak League of Legends’da vadiye dahil olan Nimo TV, ligin de yayın haklarını alarak League of Legends’a olan ilgisini artırdı. İnternet sitesinin yanı sıra iOS ve Android uygulamalarında da lig heyecanını canlı olarak verecek Nimo TV, kendisine has özellikleri ile seyircilere bambaşka bir lig heyecanı vadediyor.

Nimo TV Türkiye Müdürü Jay Chenglie’nin konuyla ilgili olarak, “Burada geçirdiğim zaman içinde Türkiye’nin ve oyun severlerin Nimo TV’ye olan ilgisi ve sevgisine hayran kaldığımı belirtmek isterim. Biz de Nimo TV olarak onlara layık olmaya çalışıyoruz ve kalıcı olduğumuzu onlara hissettirmek için elimizden geleni yapıyoruz. Türkiye ofisimizdeki ekip arkadaşlarımızın sayısı, hizmet kalitemizi her daim en üstte tutmak için gün geçtikçe artıyor. Türkiye'nin canlı yayın platformu olma yolunda emin adımlarla ilerlerken hedefimiz ve mottomu her zaman ‘Oyun ve Eğlence Nimo TV İçinde!’ şeklinde olacak. Amacımız izleyici ve yayıncıya en iyi imkanları sunarak eğlenceli vakit geçirmelerini sağlamak. Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi yaz mevsimi heyecanı ise bunlardan biri. Ben de hem sponsoru olduğumuz takımları hem de şampiyonluk ligini izlemeyi heyecanla bekliyorum. İyi olan kazansın.” açıklamalarında bulundu.

Vadinin yıldızlarını izlerken hem eğlenin hem de kazanın

Riot Games ve Nimo TV’nin ses getiren bir anlaşma yapması ile seyirciler 6 Haziran 2020 tarihinden itibaren vadinin yıldızları ile buluşuyor. Seyircilerin tüm yaz devam edecek soluk kesen maçları kesintisiz olarak takip etmeleri için Nimo TV birçok eğlence seçeneği sunuyor. Seyirciler, canlı yayınları izlerken aynı zamanda çekilişlere katılarak birbirinden değerli ödüller kazanabilecek. Takımlarını desteklemek için Nimo TV’de buluşan tüm seyirciler, Lig’deki özel çekilişlerde günlük olarak ödül kazanmanın keyfini sürecek.

Espor sahnesinin seyircileri Nimo TV’de buluşacak

Devam eden yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını sebebiyle alınan önlemler kapsamında ligin espor sahnesi de ilk haftalarda kapısını seyircilere açmayacak. Seyircilerin maçların heyecanına ortak olabilmeleri adına Nimo Tv’de maçlar kesintisiz olarak canlı yayından aktarılacak. Ara transfer döneminde takım kadrolarının yeniden şekillenmesinin ardından takımlarına destek vermek isteyen izleyiciler, bütün ligin yaz mevsimi karşılaşmalarını Riot Games Türkiye’nin LoLespor isimli resmi Nimo TV sayfasından takip edebilecek.