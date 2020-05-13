Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi Kış Mevsimi Finali nefesleri kesen bir mücadeleye sahne oldu. Geçen senenin KMF şampiyonu 1907 Fenerbahçe Espor ile özellikle son dönemdeki yükselen performansıyla dikkat çeken fastPay Wildcats arasında geçen sezon finalinde, kupaya uzanan ekip 1907 Fenerbahçe Espor oldu. Vodafone FreeZone Finalin En Değerli Oyuncusu ödülünün sahibi ise seride gösterdiği üstün performansla 1907 Fenerbahçe Espor’un orta koridor oyuncusu Blue oldu.





Sarı Lacivertli kulübe kupayı kazandıran şampiyonlar, duydu ve düşüncelerini aktardılar. İşte takım koçları ve oyuncuların şampiyonluk sözleri...

Farfetch: Şampiyon olduğum için çok mutluyum. Final sahnede oynansaydı ya da MSI iptal olmasaydı çok daha mutlu olabilirdim. Virüs herkesi etkilediği gibi maalesef bizi de etkiledi. Bundan dolayı Worlds için çalışmalara durmaksızın devam . Takım yönetimine, takım arkadaşlarıma ve Fenerbahçe taraftarının destekleri için teşekkür ederim.

HolyPhoenix: Uzun bir aradan sonra tekrar şampiyon olmak çok iyi hissettirdi. Beraber nice başarılara doğru gideceğiz. Desteğiniz için teşekkürler.

Blue: Sezon boyunca aldığım her ödül değerliydi. Bugün de yenileri eklendi. Fakat hiçbir şey bitmiş değil, bence her zaman yapabileceğim daha iyi bir şey var. Daima buna çalışcağım. Günlerdir gösterdiğiniz ilgi ve motivasyon için teşekkür ederim. Şampiyon olmayı başardığımız için çok mutluyum.

Mojito: Sezon boyunca şampiyon olmak için çalıştık. Stersli zamanlarımız oldu ama herkes kazanacağımızdan emindi. Fenerbahçe ailesine bir tane daha kupa kazandırdığımız için çok mutluyuz. Bir sonraki sezon da kupayı kazanmak için çok çalışacağız. Sezon süresince verdiğiniz tüm destekler için teşekkür ediyoruz.

Hirit: Final maçımızı da kazandık. Sanırım buralara kadar sizlerin de yardımı ile geldik. Tüm takım arkadaşlarım çok çalıştı. Hepsine performansları için çok teşekkür ederim. Tebrikler takım.

Craftix: Şampiyonuz. Mutluyum, seozn başından beri tek hedefimiz ve amacımız buydu. Fazla söze gerek yok 2020 Kış Mevsimi şampiyonu Fenerbahçe. Taraftarlarımıza destekleri için teşekkür ederim.

Enatron: Yarı finallerde gösterdiğimiz zayıflıklarımızı kapatarak, finallere daha güçlü girmeye çalıştık ve bu lehimize 3-0'lık bir skor olarak döndü. Sizler de daha iyi bir takım ve şampiyon olmamız için bizlerin her zaman yanındaydınız. Desteğiniz ve sabrınız çok teşekkür ederim.