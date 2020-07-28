Özbekistan ekibi Bunyodkor’da forma giyen Özbek sağ açık Jasurbek Jaloliddinov, Beşiktaş’ın gündemine gelmiş ancak 18 yaşındaki oyuncunun Ocak 2021’den itibaren Lokomotiv Moskova forması giyeceği açıklanmıştı.

Genç yıldızın hocası Vadim Abramov ise Rus basınına verdiği röportajda, “Beşiktaş, ona teklifte bulundu. Kendisi Beşiktaş ya da Benfica’yı da seçebilirdi ama Lokomotiv Moskova'ya gitmeyi tercih etti. Ben de onun hocası olarak Lokomotiv’in daha iyi bir seçenek olduğunu düşünüyorum” ifadelerini kullandı.