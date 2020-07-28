Vadim Abramov: Beşiktaş, Jaloliddinov'a teklifte bulundu

Özbek sağ açık Jasurbek Jaloliddinov'ın hocası Vadim Abramov, ''Kendisi Beşiktaş ya da Benfica’yı da seçebilirdi ama Lokomotiv Moskova'ya gitmeyi tercih etti.'' dedi.

28 Temmuz 2020, Salı 06:58 Son Güncelleme:
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Vadim Abramov: Beşiktaş, Jaloliddinov'a teklifte bulundu

Özbekistan ekibi Bunyodkor’da forma giyen Özbek sağ açık Jasurbek Jaloliddinov, Beşiktaş’ın gündemine gelmiş ancak 18 yaşındaki oyuncunun Ocak 2021’den itibaren Lokomotiv Moskova forması giyeceği açıklanmıştı.

Genç yıldızın hocası Vadim Abramov ise Rus basınına verdiği röportajda, “Beşiktaş, ona teklifte bulundu. Kendisi Beşiktaş ya da Benfica’yı da seçebilirdi ama Lokomotiv Moskova'ya gitmeyi tercih etti. Ben de onun hocası olarak Lokomotiv’in daha iyi bir seçenek olduğunu düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

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