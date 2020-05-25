Binlerce yıldır insanlar için şifa arayışı her dönem gerekli olmuştur. Bu sebeple Şifa arayışına giren insanlar için şifa verici bitkiler meyveler ve sebzeler her zaman kullanılmıştır. Günümüzde bile hala en çok kullanılan yöntemlerden biri bitkilerden şifa arama yöntemidir. En çok sevilen meyvelerden olan üzüm ise çekirdeğinin dağıttığı faydalar nedeniyle Yüzyıllar boyunca ve günümüzde de halen kullanılmaktadır.

Üzüm çekirdeğinin faydaları nelerdir?

Üzüm çekirdeği insanlar için çok faydalı olan bir meyvedir. En az üzüm kadar çekirdeği de insanlara Şifa dağıtma yönüyle bilinmektedir. Çoğu insan günümüz koşullarında üzüm çekirdeğinin faydalarını bilmese bile özellikle alternatif tıp alanında üzüm çekirdeği sıklığı kullanılmaktadır. Üzüm çekirdeğinin insanlar üzerinde inanılmaz derecede faydaları vardır. Son yıllarda modern tıp alanında da kullanılmaya başlayan, özellikle ilaç sanayinde kullanılan üzüm çekirdeği hakkında birçok konu merak edilmektedir.

Üzüm çekirdeğinin faydaları;

Üzüm güçlü bir antioksidan olarak bilinmektedir. Üzümün yanı sıra üzüm çekirdeğinin de faydası inanılmaz derecede fazladır. Genellikle ılıman iklimlerde yetişen üzüm Farklı özelliklere sahip olarak onlarca çeşitte yetişmektedir. Binlerce yıldır gerek Kozmetik gerek sağlık alanında kullanılan üzüm dönem dönem kadınların güzellik sırları içinde kullanılmıştır. Üzüm çekirdeği çekirdeğinde bulunan proantisiyanidinler ve tokoferolin elementleri sayesinde vücutta bulunan serbest radikaller azalır. Aynı zamanda sağlıklı Hücre sayısının artması sağlanır.

Hücre yenilenmesinde oldukça etkili olan üzüm çekirdeğinin içinde bulunan beta karotin protein maddesi vücuda besinlerle giren zararlı maddelerle savaşır. Üzüm çekirdeği araştırmalara göre vücudu 3 günde yenilediği bilinmektedir.

Vücudun zararlı maddelerden arındıran üzüm çekirdeği sayesinde kan dolaşımı daha olumlu etkilenmektedir. Üzüm çekirdeği kan dolaşımını hızlandırdığı için damar tıkanıklığını da azaltarak kalp sağlığını korumada etkili olan bir besindir. Özellikle kalp sorunu yaşayan kişilerin damar tıkanıklığını önlemek adına ve düzenli kan dolaşımı için üzüm çekirdeği tüketmeleri önem arz etmektedir.

Üzüm çekirdeğinin diğer bir etkisi de iltihaplanma ve enfeksiyon gibi hastalıkların tedavisinde doğal ilaç olarak kullanılmasıdır. Yine buna bağlı olarak vücutta meydana gelen kireçlenme, cilt problemleri, gastrit, idrar yolu enfeksiyonları, Sinüzit, kolit ve egzama gibi birçok rahatsızlığa da iyi gelmektedir. Aynı zamanda bağırsak ve böbrekleri temizleyen üzüm çekirdeği taş ve kum oluşumunu da önlemektedir.

Üzüm çekirdeğinin Kozmetik alanında en çok kullanılan özelliklerinden biri de saç ve deri dökülmesinde etkili olmasıdır. Kan dolaşımını hızlandırdığı bilinen üzüm çekirdeğinin saç köklerindeki ölmüş derilerinde sayısını azaltarak saç köklerinde canlılık kazanmasına destekleyen yönü mevcuttur.

Göz sağlığı için de etkili olan üzüm çekirdeğinin vücuda sağladığı en önemli faydalardan biri de içeriğinde bulunan E vitamini sayesinde gözdeki sarı noktanın deforme olmasına önlenmesidir. Bu da görme durumunu kaliteli hale getiren bir özelliktir. Özellikle uzun süre bilgisayar kullanan ve spot ışıklara maruz kalan insanlar için üzüm çekirdeğinin Dolayısıyla üzümün bol bol tüketilmesi vurgulanmaktadır.

Üzüm çekirdeği Kolejini artırma özelliğinden dolayı da cilt ve Kemik sağlığını korunması ile bilinmektedir. Kollajen sayesinde yaşlanmayı geciktirici bir özelliğe sahip olan üzüm çekirdeği cildin sivilce ve aknelerden aramasını da sağlayarak daha canlı bir cilde sahip olmayı garantilemektedir.

Üzüm çekirdeği nasıl kullanılır?

Birçok bölgede yetişen üzüm üzüm çekirdeğinin faydaları saymakla bitmez üzüm çekirdeğinin faydalı olduğunu öğrenen kişiler için en merak edilen konulardan bir tanesi de üzüm çekirdeğinin nasıl tüketilmesi gerektiğidir. Üzüm çekirdeği direk üzüm tüketerek kullanabilirken aynı zamanda yoğurt ya da bal gibi yardımcı besinler ile karıştırılarak da tüketilebilir. Yarım bardak yoğurt için, bir çay kaşığı üzüm çekirdeği kullanılabilir. Diğer kullanım şekli de çekirdeklerinde çiğnenerek tüketilmesi yöntemidir.

Üzüm çekirdeklerinin çay olarak içilmesi de sık rastlanan bir durumdur. Aynı zamanda cilt için çok önemli olduğu bilinen üzüm çekirdeği öğütüldükten sonra cilde Maske olarak da uygulanabilir. Böylece üzüm çekirdeği birçok şekilde tüketilerek sağlığa katkıda bulunan bir besindir. Üzüm çekirdeği tüketilerek modern tıbba yardımcı olunarak birçok hastalığa şifa bulunabilir.