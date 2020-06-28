Üzülmez’le ilk maç ilk puan

Küme düşme hattından kurtulamayan Ankaragücü’nde geçtiğimiz günlerde teknik direktör Mustafa Reşit Akçay ile yollar ayrılmıştı. Sarı-Lacivertliler, Trabzonspor maçı öncesinde kan değişikliğine giderek, takımı Bursa’dan ayrılan İbrahim Üzülmez’e emanet etti. Genç hoca yönetiminde ilk maçına Fırtına karşısında çıkan Başkent ekibi sahadan beraberlikle ayrıldı ve kümede kalma yolunda zorlu rakibinden 1 puan koparmayı başardı. Maçın ardından konuşan İbrahim Üzülmez, “Takımımdan ne bekliyordum? Trabzonspor karşısında sahaya bir karakter koymalarını bekliyordum, öyle de yaptılar” dedi.