Üzülmez’in açıklamaları şöyle: “Kocaelispor’un transferi açılması sürecinde Julio Cesar örnek olacak. Yardımcı olan tüm futbolcu ve teknik adamlara teşekkür ediyorum. Kendi dönemlerinde ve sonrasında kulübe karşı gönül kırgınlıkları olduğunu söyleyen arkadaşlar da var. Biz bu işi haklı ve haksız tarafını düşünmeden Kocaelispor’umuzu müşterek noktalarda Julio Cesar gibi hizmet etmiş, Kocaelispor’u efendisi olduğu Süper Lig’e koşar adımla çıkartacak ve eski güzel günleri yaşatmak için çalışıyoruz. Geçmişte yaptığı Kocaelispor’a yapmış hizmet ve faydalardan dolayı Julio Cesar’a teşekkürlerimi sunuyorum. Kendisine ulaştığımız günden bu yana en yapıcı davranan Julio Cesar’ın örnek olmasını diliyorum. 10 yıl öncesinin alacağının çok altında bir rakamla anlaşmaya vardık”

“PUAN SİLMEYE KADAR GİDERDİ”

“Bazı sporcu kardeşlerimiz ya uçak bileti ya araba istiyor, ayağına çağırıyor. Saygı duyuyorum ama Julio Cesar hiçbir şey istemeden kendi imkanlarıyla yolculuk yaparak geldi. Vekalet de verebilir, bizi oraya çağırabilirdi. Üzülmez: “Julio Cesar örnek olsun” Kocaelispor Kulübü Başkanı Hüseyin Üzülmez transfere engel dosyalar arasında yer alan Brezilyalı Julio Cesar Mendes Moreira ile ibra sözleşmesi imza töreni ve teşekkür için basın mensuplarıyla Kocaeli Ticaret Odası’nda (KOTO) bir araya geldi. geçmişteki dönemimizde de bu olaylar vardı, bizi ayaklarına çağırıyorlardı. Kaprissiz kendi imkanlarıyla geldi. Demek ki burada anılar biriktirmiş. Dosyalarımız içerisinde en kolay atlattığımız dosya olmasından ziyade en büyük probleme aday olan bir dosyayı kapattık. Yabancı olduğu için FIFA’ya başvurabilir ve puan silmeye kadar gidebilirdi. Avukat Şamil Çağlar beye teşekkür ediyorum. Telefonla son derece uyumlu bize yardımcı oldu. Şamil beyin de alacağı var. O da çok yardımcı oldu” “

"HER ŞEYİ PAYLAŞACAĞIZ"

“Çok büyük rakamlardan küçük rakamlara kadar mücadele ettik. Hepsini Kocaelisporluların bize olan beklentisi ve Kocaelispor sevgisinden yaptık. 17 ayrı kişi ve avukatlarıyla görüşüyoruz. Çok uyumlu olanlar var. Süreç bittiğinde bizi yoranları ve yardımcı olanları basın toplantısıyla bilgilendireceğim. En yormaması gerekenler daha çok yoruyor. Ama kolay mı, değil. Zaten zor olduğu için bize görevi layık görenlere, genel kurul üyelerine teşekkür ediyorum”

“BALIĞI KENDİMİZ TUTACAĞIZ”

“Şu da çok iyi bilinmeli, Kocaelispor artık bizlerle anlaşma durumunda, güçlü yönetim var, Büyükşehir arkasında, paralar çuvalla geliyor zannediliyor. Olmayan şeyler yazılınca pazarlık durumu azalıyor. Hiçbir kamu kurumundan deliksiz kuruş, karşılıksız para alınmamıştır. Kocaelispor balığını kendisi tutacak. Herkes proje üretiyor. Kocaelispor Kulübü’nün kendi ayaklarının üzerinde duracak. Bir taraftan kendi kaynağını oluşturacak. KOTO yöneticilerine teşekkür ediyorum ama böyle olmaması lazım. Kocaelispor, misafirlerini ağırlayacak durumda değil. Kocaelispor binasıyla, gelirleriyle ayakta duracak, kapasında icracıları kol gezdiği, yöneticilerin sanayi kuruluşlarında para dilenen kulüp olma durumundan çıkacak”

“GECE DÜZENLEYECEĞİZ”

“Her türlü A, B, C hatta D planımız var. TFF Başkanı ve çalışanları Kocaelispor markasının ağırlığından ve bu markanın layık olduğu yeri bildiklerini söyleyip destek oluyorlar. Büyükşehir Belediye Başkanımızla her zaman destek oluyor. Sayın valimize, siyasi parti il başkanları, belediye başkanları destek oluyor. Birçok kişi fedakarlık gösteriyor. Kocaelispor için gece düzenlenecek. Hamisi Büyükşehir Belediye Başkanımız olacak. Hiç kimseyi rahatsız etmeyecek, sanayiciler ve tüccar için çok düşük sayılacak rakam belirlendi. Çok sayıda misafir davet edildi. Borç bulmamıza Büyükşehir Belediyemiz yardımcı oluyor. Yönetici arkadaşlarıma özverili olmalarından teşekkür ediyorum. A,B,C planları borçları kökten temizlemek; bunun oranı yüzde 99. Olur ya başka bir şey çıkar, o da D planımız. Ucu gözükmeyen bir borç tablosu var”