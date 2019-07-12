Üzeyir Çalı, Erzincanspor Kulüp Başkanı seçildi

Türkiye Futbol Federasyonu 3. Lig'de mücadele eden Erzincanspor'un genel kurulu Erzincan Belediyesi toplantı salonunda gerçekleştirildi. Genel kurul toplantısına Erzincanspor Başkanı Ahmet Tanoğlu, Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, Gençlik ve Spor İl Müdürü Volkan Burak Mumcu, delegeler ve vatandaşlar katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunması ile başlayan genel kurulda ilk olarak divan heyeti oluşturuldu. Denetleme kurulu, faaliyet raporu ve bilançonun okunması ve ibrasının ardından yönetim ve denetim kurulunun seçimi gerçekleştirildi. Seçime tek aday olarak giren Üzeyir Çalı oy birliği ile kulüp başkanlığına seçildi.

Kulüp Başkanı Ahmet Tanoğlu, "Şeref ile yürüttüğüm 3 yıllık Erzincanspor Başkanlığını yeni yönetime devrediyorum. İster istemez insan duygulanıyor. 3 yıldır İnanın ki şerefimle, namusumla haysiyetimi ve tüm varlığımla elimden gelenin en iyisini yaptım. Erzincanspor için özveri gösterelim birlik beraberlik içerisinde olalım." dedi.

Daha sonra kürsüye gelen yeni Başkan Üzeyir Çalı, yapılan kongrenin Erzincanspor'a hayırlar getirmesini temennisinde bulundu.

Çalı, "4 yıl boyunca görev yaptığımız süre içerisinde hiçbir fedakârlıktan kaçınmayan Başkanımız Ahmet Tanoğlu’na çok teşekkür ediyorum. Unutmayın ki inancımızı heyecanımızı imkanlarımızı duygularınızı birleştirirsek sesimiz daha gür çıkar." dedi. Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun ise Erzincanspor’a her türlü desteği vermeye hazır olduğunu söyledi.

İHA