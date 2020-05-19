Her yılın Mayıs ve Temmuz ayları arasında tohum açan Üzerlik Otu, insan sağlığı için onlarca yarara sahiptir. Bazı yörelerde, ev içerisinde tohumlarının yakıldığı, kötü ruhları uzaklaştırdığı belirtiliyor. Nazarlık Tohumu olarak da isimlendirilen bitki, beyaz çiçekler açıyor. Türkiye'de Üzerlik Bitkisi çay olarak tüketiliyor.

Üzerlik otu nedir?

İçerisinde, harmalol, harmin, harmalin gibi maddeler bulunan Üzerlik otu, uzun yıllardan bu yana insan sağlığının iyileştirilmesi için tüketiliyor. Tohumdan elde edilebilen yağlar modern tıpta kullanılırken, tohumun kendisi geleneksel tıbbın alternatif bitkileri arasında bulunuyor.

Afrodizyak etkisi bulunan Üzerlik otu, bitki uzmanları tarafından, stres ve depresyon yaşayan kişilere sıkça öneriliyor. Aşırı tüketildiğinde, göz ve mide sağlığını olumsuz etkileyebilen Üzerlik Otu, tüketilmeden önce uzmandan yardım alınmalıdır.

Üzerlik otunun faydaları nelerdir?

Faydalı bitkiler ailesinden olan Üzerlik Otu, dikkatle ve doğru olarak kullanılırsa, birçok faydaya sahiptir. Üzerinde yapılan bilimsel çalışmalar devam ediyor. Üzerlik Otu bitkisi faydaları şöyle sıralanabilir.

- Üst solunum yollarının enfeksiyon nedeniyle tıkanması, solunum yolu hastalıklarına neden oluyor. Üzerlik otu tütsü şeklinde yakıldığında ve kokusu alındığında, üst solunum yollarındaki iltihabın kurumasına yardımcı olmaktadır.

- Üzerlik tohumuyla yapılan çay, boğaz kısmında oluşan tahribatı en az seviyeye indirir. Bakteri oluşumunu düşürücü etkisi olan Üzerlik Otu, birikmiş balgamın dışa atılmasını sağlayabiliyor. Ayrıca akciğerde meydana gelen problemlerin çözülmesine yardımcı olabiliyor.

- Bağırsaklarda meydana gelen kurtlanma durumunun kökten çözülmesine yardımcı olabiliyor. Üzerlik Otu, sindiriminde genel temizlik yaparak, oluşabilecek hastalıklara önceden engel olabiliyor.

- Hafızayı güçlendirici etkisi olduğu belirtilen Üzerlik Otu, beynin daha sağlıklı işlev görmesine yardım eder. Unutkanlık sorunu yaşayanlar, bitki uzmanlarına danışarak, Üzerlik Otu kullanıp kullanamayacaklarını rahatlıkla öğrenebilirler.

- Uyku sorunu olanlar için tavsiyeler arasında bulunan Üzerlik Otu bitkisi, uykusuzluk dönemlerinde her gün tüketilirse, sorunun tamamen ortadan kalkması mümkün olabilir.

- Gözlerde iltihaplanmayı önleyici maddelere sahiptir. Ancak Üzerlik Otu kendi başına iltihabı kurutamaz. Rezene tohumuyla karıştırılarak, kaynatılabilir. Daha sonra çeşitli göz pedleriyle, göz kapaklarının üzerine bırakılıp iltihabın kurutulması sağlanabilir.

Üzerlik otu ne işe yarar?

Üzerlik Otu, oldukça uzun yıllardır, alternatif tıbbın kullanım alanları arasında bulunuyor. Faydaları saymakla bitmeyen bitkinin, son zamanlar içerisinde insanlar tarafından araştırıldığı gerçek. Üzerlik ne işe yarar sorusunun cevabı şöyle.

Yaşlanmayı geciktiriyor

Üzerlik Otu, insan vücudundaki hormonların düzenli ve doğru biçimde çalışmasını sağlar. Hormonların doğru şekilde çalışması, kişinin vücudunun daha sağlıklı olmasını sağlayabiliyor. Vücudun hızlıca kırışmasını önleyici etkileri bulunuyor.

Sakin kalmayı sağlıyor

Çağımın büyük problemlerinden birisi, stres ve ondan kaynaklı olan depresyon sorunudur. Uzmanlara göre bu tür sorunlar genellikle hızlı yaşamın sonuçları olarak karşımıza çıkıyor. Rahatlatma sağlayabilme etkisi bulunan Üzerlik Otu, stres ve depresyonla başa çıkmak için tüketilebilir.

Üzerlik otu ne için kullanılır?

Üzerlik otunun diğer bitki gurupları gibi kendine has kullanım alanları bulunuyor. Genellikle sakinleştirmeye yönelik kullanılan bitki, ayrıca herhangi bir iltihap durumuna kullanılabilir.

Ağzın daha güzel kokması için kullanılıyor

Ağızda kalan besin atıkları, belli bir süre sonra, burada kokuya neden olurlar. Bu kokunun sebebi sadece bu besinler değildir. Besinlere ulaşan bakterilerin çoğalması, kokunun daha fazla olmasına neden olur. Kokuyu gidermek için ağza üzerlik otu koyulmalıdır. Ağızda bir süre tutulduktan sonra tohumu atmak yeterli olacaktır.

Öksürük için kullanılabiliyor

Tam anlamıyla öksürük kesici işlevi bulunmasa da boğazdaki kaşıntı ve mikrop kaynaklı tahrikleri önlediğinden, öksürük kesici olarak kullanılabilir.

Üzerlik Otu kullanımında mutlaka uzmanlardan bilgi alınmalıdır. Kişi hastalığını uzmanlara belirttikten sonra Üzerlik Otu kullanmasına yönelik tavsiye alırsa, kullanıma başlamalıdır.

Üzerlik otu nasıl kullanılır?

Üzerlik Otu tohumunun iki türlü kullanımı bulunuyor. İlk yöntem Üzerlik Otunun tütsü şeklinde yakılarak oda içerisine bırakılması ve kokusunun yayılması yöntemidir. İkincisi ise üzerlik Otu tohumunu demleme yöntemidir. Bunun için kaynamış sıcak suda en az 10 dakika bekletmek daha süzmek hazır hale gelmesini sağlayacaktır.



