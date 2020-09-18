Uzatmalar 6-6 bitti penaltılarla Steaua Bükreş kazandı

UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme turu aşamasında kolay kolay rastlanmayacak bir maç oynandı. Sırp ekibi Backa Topala ile Romanya temsilcisi Steaua Bükreş normal süresi 4-4, uzatmaları ise 6-6 biten mücadeleyi penaltılara taşıdı. 120 dakikada toplam 12 gol olan turu, seri penaltı vuruşları sonucu 5-4 kazanan Steaua Bükreş geçti

Maçta her şey var! Penaltı, kırmızı kart, hat-trick, geri dönüş, son dakika golü...

Mücadeleyi, Backa Topala takımı iki kırmızı kart ile tamamlarken Steaua Bükreş bir golünü penaltıdan attı. Konuk ekipten Dennis Man, hat-trick yaparken normal sürenin sonunda iki takım birden gol attı. Maçın ilk iki golünü Backa Topala atıp 2-0 öne geçmesine rağmen Steaua Bükreş geri dönüp turu aldı



