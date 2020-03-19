Uzaktan eğitim ne zaman başlayacak? Bakan Ziya Selçuk açıkladı...

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, AA Editör Masası'nda açıklamalarda bulunuyor. "Biz sınavı yüz yüze yapılan eğitimlerden yapacağız" diyen Bakan Selçuk, "Bütün vatandaşlar şundan emin olsun, çocuklarımızın, öğrencilerimizin hukukun her zaman koruruz" ifadelerini kullandı.

Ziya Selçuk'un açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"6 kanal altık, TRT ile ortak çalışıyoruz. Bütün stüdyolarda yüzlerce insan hazırlıkları sürdürüyor. Çeşitli dersler çekiliyor. Sanatsal ve sportif çalışmalar da var. İlk okul için hangi saatte hangi dersler ne şekilde olacak? Pazartesi günü saat 9'da başlıyor, Türkçe-1. 9.30'da matematik başlıyor. Bu dersler 40 dakika değil, 20'şer dakika olacak. Salı günü hayat bilgisi ve matematik olacak. 6 frekanstan bu yayınlar yapılacak. Bir de iyileştirme programı var. Mevcut müfredatın da gerisinde olan öğrencilerimiz var. Onun için de telafi saatleri olacak. 13.30 ile 17.30 arasında orta okulun veya ilkokulun şu dersleri tekrar edilecektir diye duyurulacak. Bütün ekip hazır. Şu anda pilotları yapıyoruz."

"Uzayıp uzamaması, Bilim Kurulu'nun alacağı tavsiye kararları doğrultusunda ortaya çıkacak."

YKS VE LGS ZAMANINDA YAPILACAK MI?

LGS ve YKS eğer sağlık koşulları bunu gerektirirse ertelenebilir. Tercihim ertelememek, zamanında yapmak sınavı.

SINAVLAR NASIL YAPILACAK?

Elimizde 3 adet sınav paketi var. Ben 5 dakika sonra hayata geçirelim desem geçirilir.

1- Yüzyüze eğitinle ilgili konuları içeren paket.

2- Okullar açıldı diyelim... Farklı bir paket ortaya çıkıyor.

3- Sınav ertelendi diyelim...'Ertelenebilir' senaryosunu söylüyoruz. Sağlık koşulları gerektirirse ertelenir. Acil ihtiyaç var denirse biz buna hazırız manasında diyorum. Ama tercihim ertelememek. Zamanında sınavı yapmak. Çocuklar buna sadece akademik olarak hazırlanmıyor. Bunların hepsini düşünüp her türlü senaryoya hazırız. Öğrencilere verdiğimiz örnek soruların sayısını iki katına çıkardık. Bizim tarafımızdan bir eksik olmaz.

(Uzaktan Eğitim Sistemi nasıl işleyecek? EBA'ya giriş nasıl yapılacak? Kanallar nasıl bulunacak? Çekimler nasıl yapılacak) Videolar ürettik, kısmen yaydık. Bir velimiz kendi çocuğu ile ilgili EBA'ya ya da TV'den bunu nasıl bulacak. Kısa videolar hazırladık. Paket olarak birlikte verelim diye bir niyetimiz var. TV kanalları ile ilgili tüm ayrıntılar tüm TV'lerde haber mecralarında yer alacak. Kamu spotu gibi... TRT'nin altyapısı bizi çok rahatlattı. 6 kanal, 10 stüdyo bulmak... SD'ler nasıl yapılacak, HD'ler nasıl yapılacak... Hiç merak etmesinler. 23 Mart'a daha çok var. Bugün yarın tüm bilgilendirmeleri yapacağız. EBA TV, 3+3 kanal var.

Saat bazlı olarak ayrılıyor. Lisede biraz daha farklılık sözkonusu. Önemli olan bizim TV'lerde bu dersleri ihtiyaç duyulan konuları bizim öğretmenlerimiz gönüllü olarak yaptı. Belirli okullarda ve stüdyolarda öğretmenlerimiz çalışıyor. Test yayınları yapılıyor ve daha sonra bunu hayata geçireceğiz.

EBA altyapısının testi ile ilgili hafta sonu yapılacak. İstanbul'dan belli bir yüklemeyi yapacağız. 100 bin kişi girdi ne oluyor, 500 bin kişi girdi ne oluyor diye testlerini yapıyoruz. EBA zaten bizim çocuklarımızın bildiği bir konu. EBA'ya nasıl girilir diye bir video yaptık. Simülasyonlar yaptık. EBA şifresi nasıl alınır. Bunu aldın daha sonra ne yaparsın... Tabi bu veliler için.

Çocuklar bizim çocuklarımız. Muhakkak evde çalışma zamanı ayarlasınlar. Muhakkak bir ortam oluştursunlar ve belli saatlerde seçildi. Çocuğa destek olup. Virüs konusunda aşırı konuşmaların olmadığı ve çocukların MEB tarafından destekleneceği, telafi derslerin de olacağı... Çocukların fiziksel olarak rahatlayacağı hareketler de var. Anne babalardan beklentimiz çocuklarına biraz daha fazla destek olmaları. Bir iletişim anlamında. Öğretmenlerimiz evlerinde olsun istedik. Bu arada kendi öğrencileriyle de... 1 öğretmenin kendi sınıfını sanal olarak toplayıp ders verebilir, soru sorabilir, ders verebilir, geri bildirim verebilir. EBA'nın böyle bir altyapısı var. Bu altyapıyı henüz güçlendiriyoruz, milyonlarca insanın girebileceği şekilde güçlendiriyoruz. EBA'dan da yararlanmak mümkün. Bu sistem aynı şekilde özel okullar için de açılacak onun da buradan müjdesini vereyim.