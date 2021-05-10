Şampiyonlar Ligi'nde final, 29 Mayıs'ta İstanbul'daki Atatürk Olimpiyat Stadı'nda 25 bin seyirci önünde oynanacak. Ancak finale Chelsea ve Manchester City'nin kalması sonrası İngilizler, -ülkemizde vaka sayıları 20 binin altına düşerken- dev mücadeleyi ülkelerinde oynatmak adına kurdukları planı adım adım uygulamaya devam ediyor.

Türkiye'de vaka sayılarının yüksek olduğu dönemde ülkemize yönelik herhangi bir seyahat yasağı koymayan İngiltere, yarı final maçlarından bir gün önce bizi kırmızı listeye alarak, taraftarlarının maça gidemeyecekleri açıklandı.

Gidene pahalıya patlar

Finali Chelsea ve City'nin oynamasının kesinleşmesiyle birlikte Ada ülkesi, karşılaşmayı Wembley Stadı'nda oynatmak için her türlü hamleyi devreye soktu. Eğer bir futbolsever ya da medya mensubu İstanbul'daki finale gitmek isterse, dönüşte 10 gün karantinada kalması ve bu süreçteki 1.750 Pound'luk (Yaklaşık 20 bin TL) otel masrafını da cebinden karşılaması gerekiyor. İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın ise UEFA Başkanı Aleksander Ceferin'le bir görüşme yaptığı ve "Finalin, finale kalan takımların taraftarları olmadan bir anlamı olmaz. Wembley'de bu imkanı oluşturabiliriz" dediği öğrenildi.

Avrupa Süper Ligi kozu...

İki kulüpten City'nin henüz rezervasyon yaptırmadığı bilgisine ulaşıldı. Avrupa Süper Ligi'nin oluşumuna engel olunma sürecinde İngiliz taraftarların ve siyasi otoritenin rolü üzerinden de Başkan Ceferin'e yoğun bir baskı yapıldığı gelen haberler arasında yer alıyor. Ada basını, UEFA'nın finalle ilgili kesin kararını bu hafta içinde vermesinin beklendiğini vurguladı.