Avrupa şampiyonluğunun ardından UWW resmî internet sitesi Hamza Bakır’ı manşetine taşıdı. Hamza’nın babası Fatih Bakır’dan da bahseden site “2001 Avrupa 2.si Fatih Bakır oğlu Hamza BAKIR Ağır Sıklette yeni fırtına “ diye yazdı. Sitede yer alan haberde “Türkiye’de

Taha Akgül, Rıza Kayaalp Yasemin Adar gibi Hamza Bakır da ağır Sıklette damga vuracak gibi.” İfadeleri kullanıldı. Hamza’nın İspanya’da büyük bir başarı elde ettiğine vurgu yapılan haberde “ Hamza BAKIR İspanya'da şampiyon olurken puan bile. vermedi toplamda rakiplerine 24-0’lık üstünlük kurdu “ denildi.

Hamza Bakır’ın geçen sene Yıldızlar Avrupa Dünya Şampiyonu olması ile birlikte rakiplerine 83-4 ezici üstünlüğü var. Hamza ayrıca 2 Avrupa, 1 Dünya şampiyonu olarak tarihe geçti..