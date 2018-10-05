Uwe Rösler: Beşiktaş karşısında güzel bir oyun ortaya koyduk

UEFA Avrupa Ligi I Grubu ikinci maçında konuk ettiği Beşiktaş’ı 2-0 yenen İsveç temsilcisi Malmö’nün teknik direktörü Uwe Rösler, golleri doğru zamanda atarak galip geldiklerini söyledi.

Rösler, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, müsabakaya heyecanlı başladıklarını belirtti.

Karşılaşmanın son 60 dakikasının kendileri için çok iyi geçtiğini dile getiren Rösler, "Çok mücadele ettik. Golleri doğru zamanda attık. İkinci golü bulduktan sonra ise Beşiktaş için işler zorlaştı. Beşiktaş karşısında güzel bir oyun ortaya koyduk." diye konuştu.