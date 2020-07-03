Utrecht taraftarları Sneijder'in futbola geri dönmesini istiyor
2013-2017 yılları arasında Galatasaray formasını giyen Hollandalı yıldız Wesley Sneijder, Hollanda Ligi ekiplerinden Utrecht ile futbola geri dönebilir. Taraftarların ısrarcı çağrısına Hollandalı'nın ne yanıt vereceği merakla bekleniyor. Sneijder, Galatasaray formasıyla 175 maçta 45 gol 44 asistlik performans gösterdi.
Aralık 2018 yılından beri futbol oynamayan Hollandalı yıldız Wesley Sneijder için taraftarı olduğu Utrecht kulübü ile futbola geri dönebileceği konuşuluyor. 36 yaşındaki futbolcu geçtiğimiz günlerde yayınlanan kitabında bundan böyle teknik direktör olmak istediğini ve Galatasaray 'ı çalıştırmak istediğini söylemişti. Ancak memleketi olduğu şehrin takımı Utrecht taraftarları Sneijder'in geri dönüşü için ısrar ediyor.
Utrecth taraftarları Perşembe günü Sneijder'i ziyaret ettiler ve futbola Utrecth forması ile dönmesi yönünde tezahüratlarda bulundu. Hollandalı futbolcu ise bunu düşüneceğini dile getirdi ve Utrecht teknik Direktörü Jordy Zuidam ile bir görüşme gerçekleştirdiklerini de dile getirdi.
Robben etkisi
Arjen Robben'in taraftarı olduğu takımın formasını giyerek bir yıl daha futbol oynama kararı alması Sneijder'in kararında etkili olacağı belirtildi.
Sabah