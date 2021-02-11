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Utku Yuvakuran: Su şişesine penaltıcıları yazdılar...

Beşiktaş'ın seri penaltı vuruşları sonucu tur atladığı Konyaspor maçında başarılı bir performans sergileyen Utku Yuvakuran maçın ardından konuştu

11 Şubat 2021, Perşembe 23:58 Son Güncelleme:
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Utku Yuvakuran: Su şişesine penaltıcıları yazdılar...

Beşiktaş'ın seri penaltı vuruşları sonucu tur atladığı Konyaspor maçında başarılı bir performans sergileyen Utku Yuvakuran maçın ardından yayıncı kuruluşa konuştu.

Utku Yuvakuran, "Turu geçtiğimiz için çok mutluyuz. Bu zorlu süreçte üst üste maçlar ve 120 dakika maç oynamak kolay değil. Takıma katkı sağladığım için çok mutluyum. Önümüzde Başakşehir maçı var"

"Penaltı atışlarında su şişesinde kimin nereye penaltı attıklarını yazdılar. Bazı isimlerin nereye penaltı atacağı belli değildi" ifadelerini kullandı

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