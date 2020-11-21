Utku Yuvakuran: Sakatlığım vardı ama...

Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş, evinde Başakşehir'i 3-2 mağlup etti. Siyah beyazlılarda cezalı Ersin Destanoğlu'nun yerine kaleyi devralan Utku Yuvakuran, karşılaşma sonrasında açıklamalarda bulundu.

İşte Utku Yuvakuran'ın Başakşehir maçı sonrasındaki açıklamaları:

Haftanın ilk idmanında talihsiz bir sakatlık yaşadım. Takımı bu maçta yalnız bırakmak istemedim ve tedavi oldum. Sağlık ekibimiz çok iyi çalışarak beni bu maça yetiştirdiler.

İkinci yarı 10 kişi kaldılar. Bu yüzden daha iyi oynayabilirdik. Önümüzde derbi var. İnşallah iyi hazırlanacağımızı düşünüyorum. Sakatlığım daha iyiye giderse ilk derbim olacak. Zor bir hafta bizi bekliyor. İnşallah iyi hazırlanırız, en iyi şekilde oynamak isteriz derbide.