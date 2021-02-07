Utku Yuvakuran, Beşiktaş’ta forma giymekte olan bir Türk futbolcudur. Şu anda Beşiktaş’ta kalecilik yapan Yuvakuran, eski milli futbolcularımızdan Semih Yuvakuran’ın oğludur. Utku Yuvakuran’ın babası, sol bek olarak oynuyordu.

Utku Yuvakuran kimdir?

Doğum tarihi ne zamandır?: 2 Kasım 1997

Doğum yeri neresidir?: İstanbul

Kaç yaşındadır?: 23 (2020 tarihinde)

Boyu ne kadardır?: 1, 92 boyundadır

Uyruğu neresidir?: Türkiye

Hangi mevkide oynamaktadır?: Kaleci

Yan mevki olarak hangi mevkide oynuyor?: -

Hangi ayağını iyi kullanmakta?: Sağ ayaklı

Futbolcunun danışmanlığını kim yapıyor?: Foot & Ball

Şu an hangi kulüpte forma giymektedir?: Beşiktaş JK

Futbolcunun güncel piyasa değeri ne kadar?: 200 bin Euro

Futbolcunun eriştiği en yüksek piyasa değeri kaçtır?: 300 bin Euro (9 Haziran 2017 tarihinde gerçekleşmiştir.)

Utku Yuvakuran nerelidir?

Utku Yuvakuran, İstanbul ilimizde dünyaya gelmiştir. Şişli’de doğmuştur Futbol kariyerine de memleketinde başlamış ve alt yapı takımına burada girmiştir.

Utku Yuvakuran kaç yaşında?

Utku Yuvakuran, 2021 yılı itibariyle 24 yaşına ulaşmış bulunmaktadır. Genç futbolcu, 11 yaşından beri futbol ile iç içe bir yaşam sürüyor. Alt yapı takımı olan Beylerbeyi’ne 11 yaşındayken giriş yapmıştı.

Utku Yuvakuran hangi takımlarda oynadı?

Utku Yuvakuran, bugüne kadar yalnızca iki takımda forma giydi. Takımına sadık olmasının yanında, genç olmasının da bu durumda etkisi büyüktür. Ayrıca Utku Yuvakuran, bugüne kadar hiçbir takıma kiralık oyuncu olarak gitmedi.

Genç Futbolcunun Kariyerine Özet Bakış ve Oynadığı Takımların Listesi:

Alt Yapı Zamanı ve Futbolla İlk Tanışma

Beylerbeyi Alt Yapı( 2008 ve 2011 yılları arasında)

Utku Yuvakuran, genç yaşta Beylerbeyi alt yapı takımına girmeyi başardı. Burada üç sene boyunca top oynayarak kendisini oldukça geliştirdi. Kalecilik yetenekleri göze çarpan bu oyuncu, 2012 yılında as kadroya alındı.

Profesyonel Olarak Futbolla İlgilenmesi

Beylerbeyi (2012 ve 2016 yılları arasında)

Genç yetenek Utku Yuvakuran, profesyonel kariyerine alt yapı takımında başladı. Beylerbeyi’nin as kadrosuna alındığında 15 yaşındaydı. Oldukça genç bir yaşta takıma giriş yaptı.

Burada geçirdiği sezonlar boyunca 35 adet maça çıktı. Daha sonra 2016 yılında transfer sürecine girdi. Bu, oyuncunun bugüne kadarki ilk ve tek transferi olarak öne çıkıyor.

Beşiktaş (2016 – hala sözleşmesi devam ediyor)

Oyuncu 2016 yılında Beşiktaş tarafından alındı. Burada toplam dört sene geçiren Yuvakuran’ın sözleşmesi ise devam ediyor.

Beşiktaş’ta toplam 7 maça çıktı. Böylelikle kariyeri boyunca 42 maçta kalecilik pozisyonunda takımına destek olmuş oldu.

Utku Yuvakuran ile Beşiktaş’ın 2021 yılına kadar sözleşmeleri bulunuyor.

Utku Yuvakuran Milli Takım'da oynadı mı?

Utku Yuvakuran, bugüne dek birden fazla milli takım kadrosunda forma giydi. Bu takımlar ise şu şekildedir:

2015 yılında Türkiye U – 20 takımına girmeyi başardı. Bu takımla beraber 1 adet maça çıktı. Böylelikle Yuvakuran, kariyeri boyunca ilk defa milli takım formasıyla sahaya çıkmış oldu.

2016 yılında Türkiye U – 19 milli takımına girdi. Burada 1 maça çıkma şansı buldu.

2017 – 2018 sezonlarında Türkiye U – 21 takımının kalecisi oldu. Burada maalesef hiç maça çıkamadı ve forma giyemedi.