Beşiktaş'ta dün kupada oynanan çeyrek final karşılaşmasında kalede Ersin Destanoğlu'nun yerine Utku Yuvakuran vardı. Genç file bekçisi, maç içerisinde rakibinin attığı bir gole engel olamadı. Ancak 22 yaşındaki başarılı file bekçisi, maç boyunca kusursuza yakın bir performans sergilerken, alkış aldı. Utku, seri penaltı atışlarında da başroldeydi. İlk penaltı vuruşunda Yeşil-Beyazlı ekibin forveti Kravets'e gol izni vermedi, arkadaşlarının motivasyonunu artırdı. Maç sonrasında konuşan Utku, "Turu geçtiğimiz için çok mutluyuz. Arka arkaya maçlar oynarken 120 dakika oynamak kolay değil. Takımıma katkıda bulunduğum için çok mutluyum" dedi.

Yalçın güvendi ve...

Sezon öncesinde Siyah-Beyazlılar'ın hocası Sergen Yalçın, yabancı kaleci transferi yapmayı tercih etmedi. Başarılı teknik adam, yerli kalecileri Ersin Destanoğlu ve Utku Yuvakuran'a güvendi. İki file bekçisi de hocalarının güvenini boşa çıkarmadı. Ersin, ligde harikalar yaratırken, dün akşam da Utku, Konyaspor karşısında takımını yarı finale taşıyan isimdi.