Utku, kaderini belirliyor!

Beşiktaş’ın 22 yaşındaki genç file bekçisi Utku Yuvakuran, Süper Lig öncesinde oynanan 2 hazırlık maçında kaleyi koruyan isim oldu. Normal planlamada Ersin Destanoğlu’nu birinci kaleci yapıp yanına bir tecrübeli isim alarak Utku’yu kiralık olarak göndermeyi planlayan teknik ekip, 1,92’lik file bekçisinin son 2 maçtaki performansı sonrasında kararını değiştirdi. Antalya karşısındaki başarılı görüntüsünü bir penaltı kurtararak perçinleyen Utku’nun, teknik ekip tarafından ilerleyen oyunlarda da deneneceği ve istikrarını sürdürmesi halinde takımda tutulacağı bildirildi.